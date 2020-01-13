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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var"

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Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Oca 2020 06:58

Charles Leclerc, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e karşı iyi biri ilk sezon geçirmesine rağmen takım arkadaşından öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, 2019 sezonunda Brezilya Grand Prix'sindeki kaza da dahil olmak üzere birkaç kez Sebastian Vettel'le olay yaşadı ancak sonunda hem pole, hem galibiyet hem de puan anlamında Alman pilotu geride bıraktı.

Pazar günü Autosport International Show'da konuşan Leclerc, Vettel'den övgüyle bahsetti ve dört kez dünya şampiyonundan öğrenecek çok fazla şeyi olduğunu dile getirdi.

Leclerc, Vettel hakkında şöyle konuştu: “Ondan çok fazla şey öğrendim. Demek istediğim, son derece profesyonel birisi ve ayrıntılara çok fazla önem veriyor. Ayrıca Seb gerçekten iyi biri."

“Birlikte iyi şekilde çalışıyorduk. Açıkçası pistte yaşadığımız bazı anlar vardı ancak birlikte bunlardan dersler çıkardık. Umarım Brezilya benzeri bir şey bir daha olmayacak."

"Ama sonunda araçtan maksimumu çıkarmak ve onu doğru şekilde geliştirmek adına birlikte çalışacak kadar olgun olduğumuzu düşünüyorum."

“Onun takım ve mühendislerle çalışma biçiminden çok şey öğrendim. Ondan öğrenecek hâlâ çok şeyim var."

"Dediğim gibi ayrıntılar üzerinde çok fazla çalışıyor ve mühendisler için yararlı olacağını asla düşünmediğim şeyleri söyleyebiliyor. Bazen sadece bir saat boyunca seans hakkında söyleyeceklerini dinliyorum. Gerçekten çok, çok ilginç."

Ferrari geçen yıl şampiyonluğa ulaşmayı başaramadı ancak Leclerc, 2020 yılının çok önemli bir yıl olacağını söyledi.

“Bence 2020, takımların çok fazla yatırım yapacakları çok önemli bir yıl olacak. Çünkü 2021'de bütçe sınırı gelecek."

“2021 için mümkün olduğunca hazır olmaya çalışacağım, çünkü büyük bir yıl olacağını düşünüyorum. Umarım şampiyonluğu kazanabilmek için doğru aracı inşa etmek için takımla düzgün şekilde çalışabiliriz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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