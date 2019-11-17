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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel yeterli alana sahipti"

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Leclerc: "Vettel yeterli alana sahipti"
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 20:21

Charles Leclerc, Sebastian Vettel'le yaşanan temasta Alman pilota yeterli yer bıraktığını ve buna rağmen temas yaşandığını söyledi.

Güvenlik aracı girince Charles Leclerc pite girdi ve yeni lastiklere geçti. Sonrasında Sebastian Vettel'in arkasına geldi ve Alman pilotu ilk virajda geç frenle geçti.

Sonrasında Vettel üçüncü virajın ardından Leclerc'in arkasına geldi ve ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.

Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.

Vettel olay sonrası şöyle dedi: "Sağ tarafta fazla alanım yoktu ve açıkçası, üçüncü virajdan çok iyi çıkmıştım, bu yüzden geçmeye çalıştım. Durum bu. Elbette üzüntü verici. Önceliğimiz yarışı bitirmekti ve bunu yapamadık."

Leclerc ise yarış sonrası verdiği demeçte Vettel'e yeterli alan bıraktığını dile getirdi.

"Kendi açımdan bakarsam, birinci virajda atak yaptım, keyif de aldığım bir ataktı ve sonrasında üçüncü virajda içeri kapanmak zorunda kaldım çünkü Seb'in tekrar deneyeceğini biliyordum."

"Gelmeye başladı, dışarıdan gitti, orada çok az yer vardı ama geçebileceği alanı bırakmıştım ve sonra düzlüğün sonuna doğru beni sıkıştırmaya başladı. Çok yakınlaştık, her şey çok hızlı oldu ve içeri girer girmez temas yaşadık."

Sebastian Vettel'le konuşup konuşmadığı sorusuna, "Henüz konuşmadım. Mattia ile konuştum ve durum bu. Seb'i henüz görmedim fakat bunu geride bırakacak kadar olgun olduğumuzdan eminim. İkimiz için de son derece üzgünüm. Sonuç olarak her iki araç da finiş göremedi ve bu hayal kırıklığı yaratıyor. Gelecek için bunu geride bırakacağız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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