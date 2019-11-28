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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel ile verdiğimiz savaşlarda daha az agresif olmalıyız"

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Leclerc: "Vettel ile verdiğimiz savaşlarda daha az agresif olmalıyız"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Kas 2019 15:27

Charles Leclerc hem kendisinin hem de Ferrari'den takım arkadaşı Sebastian Vettel'in bir daha temas yaşamamak için daha az agresif olmaları gerektiğini söyledi.

Brezilya Grand Prix'sinde temas yaşayan ikili, bu olaydan hemen sonra Maranello fabrikasına çağrıldılar ve şimdi ne yapılması gerektiği konusunda görüşme gerçekleştirdiler.

Leclerc, temasla ilgili analizin tamamlandığını ve ortaya çıkan sonucun, gelecekte yeniden temas yaşamamak adına birbirlerine karşı agresif olmamaları olduğunu söyledi.

Monakolu sürücü, "Bunu inceledik ve ben de özellikle baktım. İşleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlamaya çalıştık. Bence bu çok talihsiz bir durumdu çünkü her şeyden önce temas son derece küçüktü ve ondan sonra büyük bir drama oldu. Yani bu birazcık da şanssızlıktı."

"Ama bir takım olarak bu olayların tekrar yaşanmaması için birbirimize karşı biraz daha az agresif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu takım için iyi değil, bizi destekleyen kimse için iyi değil. Bu yüzden bunun bir daha olmaması için çalışmalıyız." dedi.

Ferrari'nin pilotlarının birbirleriyle yarışmasını yasaklayabileceği düşünülüyordu ancak Leclerc, yarışmakta özgür olacaklarını söyledi.

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Leclerc, "Bunun değişmeyeceğine inanıyorum. Birlikte yarışmaya devam edebiliriz. Açıkçası Seb'le çok rekabetçiyiz. İkimiz de çok rekabetçiyiz ve kazanmak istiyoruz. Ama aynı takım için yarışıyoruz ve bir orta yol bulmamız gerekiyor."

"Bunun dışında yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi son yarışta olanların etkisi çok büyüktü. Ama tekrar temasa baktığınızda çok küçük bir temastı. Yani talihsizlikti fakat bir daha olmayacağından emin olmalıyız." dedi.

Leclerc olayda ise hem kendisinin hem de Vettel'in suçu olduğunu düşünüyor.

"Seb'in sola gitmemesi gerekirdi ve o da bunu biliyor. Ben de onun sola gitmesinden kaçınmak için daha iyi bir iş yapabilirdim. Yani ikimizin de biraz sorumluluğu var. Ama bence en önemli konu her şeyin netleşmesi. Oturduk ve ileriye bakıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

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28 Kas - 1 Ara
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17 Saat
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14 Dakika
:
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