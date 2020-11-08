Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son iki yıldır Sebastian Vettel'in takım arkadaşlığını yapıyor ve hem geçen yıl hem de bu yıl Alman pilotu geride bırakmayı başardı.

Bu yıl Vettel'i çoğu sıralama turlarında mağlup eden Monakolu sürücü, takımın iki podyumunu da kazanan isimdi.

Vettel sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Leclerc artık takım içerisinde daha farklı bir pozisyona sahip olabilir.

Alman pilotun gidişi hakkında Sport Bild'e konuşan Leclerc, "Seb sayesinde, bir pilot ve bir insan olarak çok geliştim. Takımla birlikte çalışma, verileri analiz etme ve geribildirim verme tarzı beni çok etkiledi. Çok profesyonel bir tavrı var ve herkes ona saygı duyuyor. Geçen yıl Brezilya'da olduğu gibi bazı sorunlarımız olsa bile, birbirimize karşı bitmeyen bir saygımız var."

"Ferrari'deki son sezonu olduğu için Seb adına zor bir yıl olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman olduğu gibi sürece dahil olmaya devam ediyor."

"Araca her bindiğimde %200'ümü veriyorum ve bu yıl yaklaşımımı değiştirdim. İlk antrenmandan itibaren her seansa bir yarış gibi yaklaşıyorum ve bu da sıralama turlarında sürekli limitlerde olmama yardımcı oluyor."

"Seb'e dönersek, onun Aston Martin'deki macerasının iyi gitmesini diliyorum. Ama gelecek yıl onu sadece arkamdan görebilirim! (gülüyor)"

"Eminim Ferrari iyi bir iş çıkaracak. Gelecek sezon büyük bir hamle yapacağız ve zamanla ön tarafta olacağız." dedi.