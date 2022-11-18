Leclerc: "Vettel, bana her zaman yardımcı oldu"

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Abu Dhabi GP, sezon ortasında emeklilik kararı almış olan Sebastian Vettel'in 299. ve son yarışı olacak.

F1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olan Vettel, yıllardır taraftarlar ve padoktaki insanlar tarafından seviliyor.

Vettel'in Ferrari'deki eski takım arkadaşı Leclerc'in de, Alman pilotun ayrılığına üzülmesi hiç şaşırtıcı değil.

Temmuz ayında Leclerc, "Bu gerçekten üzücü."

"Padokta Seb'i görmemek üzücü olacak."

"Ondan çok fazla şey öğrendim ve bana karşı her zaman nazikti. Onu kesinlikle özleyeceğim, umarım onun için en iyisi olur." dedi.

Leclerc Ferrari'ye katıldığında, dört kez Dünya Şampiyonu Vettel'in yanında bir çaylak pilot gibi görünüyordu.

Bu takım arkadaşlığı, sonunda pist dışında da bir arkadaşlığa dönüştü.

Leclerc, "Seb ile iyi hatırladığım birçok an var ve bunlar arasında sadece pistteki değil, aynı zamanda fabrikadaki anlar da var."

"Ferrari'ye geldiğim ilk yıl Seb'den çok etkilenmiştim. Muhtemelen onun için çok garipti çünkü çok utangaçtım ve onun yanındayken ne söyleyeceğimi bilemiyordum."

"Artık ona 'arkadaşım' diyebiliyorum ve düzenli olarak mesajlaşıyoruz. Fransa'da yaptığım kazadan sonra da bana yazdı. Seb zor bir dönemden geçtiğimde her zaman beni daha iyi hissettirmeye çalışır."

"Onunla ilk tanışmamızdan itibaren ilişkimizin bu şekilde geliştiğini görmek çok güzel." dedi.

RacingNews365.com tarafından Vettel'in emeklilik kararının ardından hâlâ iletişim halinde olup olmadıkları sorulduğunda Leclerc, "Tabii ki hâlâ iletişim halindeyiz."

"Birbirimize her hafta mesaj göndermiyoruz, ama ne zaman büyük bir olay olsa mesajlaşıyoruz."

"Bence herkes Seb'i çok özleyecek çünkü o harika bir insan, gerçekten çok iyi biri." dedi.

Leclerc, Vettel hakkında en çok etkilendiği şeylerden birinin çalışma etiği olduğunu da ekledi.

Sebastian Vettel, Ferrari ve Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Monakolu, "O padoktaki en çalışkan pilot."

"Formula 2'den önce Alfa Romeo'ya, sonra Ferrari'ye geçtiğimde; sabah garaja gelirdim ve o çoktan bir buçuk saat önce gelmiş olurdu."

"Bu konuda onu örnek aldım, artık erken gelip geç çıkıyorum."

"Bu kadar erken gelip bu kadar geç çıktığını görmek güzeldi ama ilk zamanlar 'Neden bu kadar zamana ihtiyacı var ki?' diye düşünüyordum." dedi.

Vettel'i gözlemleyen Leclerc, Ferrari'de takım lideri rolünü üstlenirken aynı teknikleri kullandığına dikkat çekiyor.

Leclerc, "Tecrübelendikçe ve onunla iletişim kurdukça, benim için daha önce önemli olmayan küçük detaylar ile nasıl fark yarattığını gördüm."

"Bu yüzden ondan öğrendiğim çok şey var, özellikle kariyerimin o aşamasında."

"Seb gibi deneyimli, başarılı bir pilotun takım arkadaşım olması benim için büyük bir başarıydı ve bana hep çok yardımcı oldu." dedi.