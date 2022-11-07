Leclerc: "Vettel bana çok şey öğretti"

Haberi dinle

Charles Leclerc 2019 yılında Kimi Raikkonen'in yerini alarak Ferrari'ye katılmış ve burada Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmuştu.

Vettel gridin en deneyimli pilotlarından birisiydi ve Leclerc iki yıl boyunca Alman pilotun deneyiminden faydalanmış oldu.

Şimdi Vettel 35 yaşında Formula 1 kariyerine son veriyor. Oysa Leclerc, Ferrari'de yarışmaya devam ediyor ve bu yıl ilk kez şampiyonluk savaşı verdi.

Motorsport-Magazin ile olan röportajında Leclerc, Vettel ile görüşmeye devam edip etmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette."

"Birbirimize her hafta mesaj göndermiyoruz ama önemli bir şey olduğu vakit hemen yazışıyoruz."

"Hepimiz onu özleyeceğiz. Sebastian çok iyi ve arkadaş canlısı bir insan. Padoktaki herkes onu özleyecek."

"Padoktaki en çalışkan adam olduğu kesin. Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçtiğimde, sabah takım merkezine geldim ve o, benden 1.5 saat önce oradaydı. Bu yaklaşımı ondan aldım ve ben de oldukça erken geliyorum ve çok geç çıkıyorum."

"Fakat bunu ilk duyduğumda, 'Bunu neden yapıyor ki? Neden bu kadar zamana ihtiyacı var?' diye düşünmüştüm. Ancak deneyim kazandıkça ve onunla daha çok konuştukça, başlangıçta dikkat etmediğim fakat onun gözlemlediği birçok detay olduğunu fark ettim."

"Bu kesinlikle fark yarattı."

"Ondan çok şey öğrendim. Özellikle de kariyerimin o aşamasında çok önemliydi çünkü henüz çok gençtim ve Sebastian gibi deneyimli bir profesyonelle çalışmak benim için faydalı oldu." dedi.