Leclerc, Verstappen’le savaşlarının neden 'daha az agresif' olduğunu açıkladı
Charles Leclerc, 2022 F1 dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Max Verstappen ile rakip olmanın nasıl bir his olduğu konusunda düşüncelerini paylaştı.
Charles Leclerc, Max Verstappen ile olan savaşlarının neden beklenenden ‘daha az agresif’ olarak görülebileceğini yorumladı ve bunun birbirlerine duydukları ‘saygıya’ bağlı olduğunu vurguladı.
Bu sezonun başlarında Leclerc, kariyer basamaklarını birlikte çıkarken Verstappen ile karting günlerinde ‘birbirlerinden nefret ettiklerini' itiraf etmişti.
2021'de Verstappen ile Lewis Hamilton arasında yaşanan şiddetli rekabetin ardından bu sezon, Formula 1’de şampiyonluk savaşı büyük ölçüde temiz geçti.
Birkaç tekerlek tekere savaştan sonra ve aralarında bir çarpışma olmadan Verstappen, Pilotlar Şampiyonasına Leclerc'in 38 puan önünde liderliği almayı başardı.
Verstappen ile Hamilton arasındaki savaş ve Hollandalı pilota karşı nasıl bir yarış deneyimi yaşadığı sorulduğunda, Leclerc felsefi bir yanıt verdi.
Leclerc, “Dürüst olmak gerekirse, Max ve Lewis arasındaki savaş hakkında söyleyecek bir şeyim yok.”
“O savaşta değildim ve ne yazık ki geçen yıl kendim için daha az ilgi çekici sıralar için savaşıyordum!”
“Açıkçası bu sezon, Max'le ve kendimle mücadele etmeyi seviyorum.” dedi.
Leclerc; eskiden Verstappen ile aralarında büyük bir nefret olsa da, buzların önemli bir bölümünün eridiğini de sözlerine ekledi.
Monakolu pilot, “Birbirimizi çok uzun zamandan beri tanıyoruz ve her zaman sınırları zorlayarak yarışıyoruz.”
"Duruma bakıldığında, mücadelelerimizin normalden biraz daha az agresif olduğunu söyleyebilirsiniz ancak yıllar geçtikçe büyüdük.”
"Birbirimizin zayıf noktalarını biliyoruz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve rekabetimizi heyecanlandıran da bu ama birbirimize duyduğumuz saygı da büyük.” diyerek sözlerini tamamladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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