Leclerc, Verstappen'le olan mücadelesinde kullandığı taktiklerden bahsetti

Max Verstappen ve Sergio Perez'in yakıt pompası sorunları yaşayarak yarışa veda etmesiyle birlikte, Ferrari duble yaptı.

Leclerc, Ferrari ikilisinin önünde yer alan pilottu ve Scuderia'ya 2019 Singapur GP'den sonraki ilk galibiyetini getirdi.

Bitime iki tur kala yarışa veda eden Verstappen, yarış içerisinde Leclerc'in elinden ilk sırayı almak istedi ve ikili, liderlik için 3 tur üst üste mücadele ettiler.

Verstappen, DRS'sini kullanarak ve geç frenleyerek ilk virajda liderliği ele geçiriyordu. Fakat Leclerc, ilk virajda daha iyi bir çizgi yakalayarak ve 4. viraj öncesindeki düzlük için DRS alarak, son şampiyonu 4. virajda yeniden geçiyordu.

Yarışın ardından basın toplantısında Verstappen'le olan mücadelesi hakkında konuşan Monakolu, ilk virajdaki erken frenajı ile sonraki düzlük için nasıl DRS aldığından bahsetti.

Leclerc, "Onu sadece ikinci viraja doğru takip ettim, sadece bir viraj arkasında kaldım ve sonrasında 4. virajda onu yeniden geçtim. Çetrefilliydi ama güzeldi. Sınırdaydı, sert yarıştık ama birbirimize hep yer verdik ki bu güzeldi."

"Dördüncü viraj için DRS alabilmek adına ilk virajda hep çok erken frenlemeye çalıştım. Bu, üst üste 3 kez işe yaradı ve liderliğimi korudum."

"Bu, ayrıca oldukça çetrefilliydi çünkü enerjimle sıkıntı yaşıyordum ve enerjimi de yönetmem gerekti. Ancak mücadelemizin 3. turunun ardından daha iyi bir aralığa girdim ve yeniden zorlayabildim. Sonrasında yarışımı yönetebilmek için yeterli arayı açtım." dedi.

A crowd of Ferrari team members cheer for their drivers at the podium ceremony

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images