Leclerc, Verstappen'le olan mücadelesinde kullandığı taktiklerden bahsetti

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Max Verstappen ve Sergio Perez'in yakıt pompası sorunları yaşayarak yarışa veda etmesiyle birlikte, Ferrari duble yaptı.

Leclerc, Ferrari ikilisinin önünde yer alan pilottu ve Scuderia'ya 2019 Singapur GP'den sonraki ilk galibiyetini getirdi.

Bitime iki tur kala yarışa veda eden Verstappen, yarış içerisinde Leclerc'in elinden ilk sırayı almak istedi ve ikili, liderlik için 3 tur üst üste mücadele ettiler.

Verstappen, DRS'sini kullanarak ve geç frenleyerek ilk virajda liderliği ele geçiriyordu. Fakat Leclerc, ilk virajda daha iyi bir çizgi yakalayarak ve 4. viraj öncesindeki düzlük için DRS alarak, son şampiyonu 4. virajda yeniden geçiyordu.

Yarışın ardından basın toplantısında Verstappen'le olan mücadelesi hakkında konuşan Monakolu, ilk virajdaki erken frenajı ile sonraki düzlük için nasıl DRS aldığından bahsetti.

Leclerc, "Onu sadece ikinci viraja doğru takip ettim, sadece bir viraj arkasında kaldım ve sonrasında 4. virajda onu yeniden geçtim. Çetrefilliydi ama güzeldi. Sınırdaydı, sert yarıştık ama birbirimize hep yer verdik ki bu güzeldi."

"Dördüncü viraj için DRS alabilmek adına ilk virajda hep çok erken frenlemeye çalıştım. Bu, üst üste 3 kez işe yaradı ve liderliğimi korudum."

"Bu, ayrıca oldukça çetrefilliydi çünkü enerjimle sıkıntı yaşıyordum ve enerjimi de yönetmem gerekti. Ancak mücadelemizin 3. turunun ardından daha iyi bir aralığa girdim ve yeniden zorlayabildim. Sonrasında yarışımı yönetebilmek için yeterli arayı açtım." dedi.

A crowd of Ferrari team members cheer for their drivers at the podium ceremony Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc, pit stopların ardından da Verstappen'in önünde kalmayı başardı. Red Bull, iki kez Verstappen'le erken pit yaptı ve Leclerc'i erken pit stratejisi ile geçmeye çalıştı.

Verstappen, piste çıkış turlarında zorlamasına izin verilmemesinden dolayı takıma radyodan kızmıştı. Leclerc de ilk pit stoplarda Verstappen'e pozisyonu kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Leclerc, "İlk pit stoplarda, pite geliş turumda ufak bir hata yaptım ve pit stopta sağ ön lastikte sorun yaşadık. Bunlar biraz zaman kaybetmemize neden oldu."

"Bu, ilk pit stopların ardından bizi çetrefilli bir duruma soktu ve yeni lastiklerde ne kadar yol tutuşuna sahip olacağımı bilmiyordum."

"Bu yüzden piste çıkış turumda ne kadar zorlayabileceğimi de bilmiyordum. Yani limitlerin biraz altındaydım, Max ise tam arkamdaydı ve o lastiklerde bir tur tamamlamıştı. Yani limitlerde sürüyordu. Onu arkamda tutmak zordu ama neyse ki tutabildim."

"İkinci pit stoplarda ise her şey daha sorunsuzdu. Pite geliş turu daha iyiydi, hâlâ biraz lastiğe sahiptim ve zorlayabildim. Pit stop da daha iyiydi. Süreç biraz daha kontrol altındaydı ve Max'a olan aralık biraz daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images