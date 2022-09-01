Leclerc: "Verstappen'le aramdaki puan farkını saymayı bıraktım"

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Ferrari ve Leclerc, bu sezona oldukça hızlı başlasalar da ilk 3 yarışın ardından görmeye başladığımız hatalar, hem Leclerc'in hem de Ferrari'nin iki şampiyonada da liderliği Red Bull'a bırakmasına neden oldu.

Sezon başından bu yana Imola, Barselona, Bakü, Monako, Silverstone, Fransa ve Macaristan yarışlarında Leclerc'in önemli puanlar kaybettiğini gördük. Bazen pilot hatası, bazen dayanıklılık sorunları ve bazen de yanlış strateji kararları; Leclerc'in bu 7 yarışta önemli puanlar kaybetmesine neden oldu.

Tüm bu hataların bir sonucu olarak da Leclerc, yaz arasına Max Verstappen'in 80 puan arkasında girdi. Yaz arasından dönüldüğünde de Leclerc'in şampiyonluk mücadelesindeki düşüşü devam etti.

Leclerc, aldığı grid cezasıyla birlikte 15. sıradan başladığı yarışın ilk turunda 9. sıraya yükselmişti. Ancak ilk turun sonunda Verstappen'in vizör filminin sağ fren kanalına sıkışması nedeniyle pite gelen Monakolu pilot, 5. sırada götürdüğü yarışın sonunda ise en hızlı tur puanını alabilmek adına yumuşak lastiklere geçti.

Ancak Leclerc, yumuşak lastik için pite geldiğinde pit yolu hız sınırını aşıp 5 saniyelik zaman cezası aldı ve bir sıra kaybederek yarışı 6. sırada tamamladı.

Verstappen ise ön tarafta çok rahattı. Hollandalı pilot 14. sıradan başlayarak kazandı ve en hızlı turun da sahibiydi. Böylelikle hanesine 26 tam puan yazdırmıştı.

Bu da bitime 8 yarış kala iki pilot arasındaki puan farkının 98'e yükseldiği anlamına geliyor. Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısı öncesinde şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Leclerc, artık Verstappen'le arasındaki puan farkını saymadığını dile getirdi.

Monakolu pilot, "Max ile aramda kaç puan fark var bilmiyorum. Saymayı bıraktım ancak çok fazla olduğunu söyleyebilirim."

"Yarış yarış ilerleyip sonunda ne olacağına bakacağız. Sene sonunda iyi bir sürpriz olursa güzel olur. Ancak açıkçası her şeyin şu anda olduğu haline bakarsak, gerçekçi olmak gerekirse bunu başarmak aşırı zor olur."

"Yine de savaşabileceğimiz çok fazla şey var: takımlar şampiyonluğu, şampiyonada ikincilik için savaşabiliriz."

"Genel olarak sene sonuna kadar zorlayacağım." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images