Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım"

Charles Leclerc, Max Verstappen'in Formula 1'in 2023 Austin sprint yarışındaki defansif start sıkıştırmasının "sınırda" olduğunu, benzer durumda kendisinin de "tamamen aynı şeyi yapacağını" söyledi.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, squeezes Charles Leclerc, Ferrari SF-23, ahead of Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field

İkili bu hafta sonu Circuit of Americas'ta yapılan Birleşik Devletler Grand Prix'sindeki sprint yarışına ön sıradan başladı ve Leclerc startta, ön tekerleklerini Verstappen'in sol arka tekerleğinin yanına yanaştıracak kadar hızlandı.

Sol yönlü ilk viraja doğru gelirken Verstappen sola doğru kapandı ve Leclerc'i tamamen pit yolu çıkışına doğru itti.

Bu mücadelede Leclerc'in sol tekerlekleri, ikili ilk virajın apeksinde hafifçe sağa doğru hareket etmeden önce pistin solundaki çimenlere kadar çıktı.

Bu Leclerc'in 1. virajda sıkışmasına neden oldu ve Lewis Hamilton'ın 2. viraja doğru tepeden aşağı inerken ona saldırmasına izin verdi. Bu mücadeleden de galibiyetle ayrılan isim Hamilton oldu.

Autosport tarafından Verstappen'in start savunmasını kabul edilebilir bulup bulmadığı sorulduğunda Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, onun yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım."

"Sınırda ama geçmişte de söylediğim gibi, ben bu şekilde mücadele etmeyi seviyorum. Bugün benim istediğim gibi olmadı ama sorun değil. Bu yarışın bir parçası ve ben bundan memnunum." şeklinde cevap verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, are presented with their trophies by US track and field star Sha'Carri Richardson, after the Sprint race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Sprint yarışının ardından ABD'li atletizm yıldızı Sha'Carri Richardson tarafından kupaları takdim edildi

Verstappen ise "Charles'ın biraz daha iyi bir start aldığını" ve bu yüzden "1. viraja girmesini mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalıştığını ve şansının da yaver gittiğini" kabul etti.

Hamilton'ın önünde yarışı domine eden Verstappen, "startın önemli olduğunu" söyledi.

Verstappen, "Burada pole pozisyonundan başlamak çok da kötü değildi. 1. viraja doğru oldukça yaklaştık ama neyse ki buradaki 1. viraj oldukça geniş, bu yüzden gerekirse birkaç araçla birlikte girebilirsiniz."

"İlk birkaç tur Lewis'in DRS'de kalmaya ve bir şeyler yapmaya çalışmasıyla geçti. DRS'den kurtulduktan sonra temelde kendi hızıma odaklandım ve lastiklere dikkat etmeye çalıştım ve temelde bu hızı koruyabildim."

"Ve bu, bugün oldukça önemliydi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"
Sonraki haber Horner: "Sprint formatının değişmesi gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

Formula 1

FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA'nın yeni 'pist limitleri denetimi' nasıl işe yaradı?

FIA'nın yeni 'pist limitleri denetimi' nasıl işe yaradı?

Formula 1
Katar GP

FIA'nın yeni 'pist limitleri denetimi' nasıl işe yaradı? FIA'nın yeni 'pist limitleri denetimi' nasıl işe yaradı?

Son Haberler

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

F1 Formula 1
Amerika GP

Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol