Leclerc: "Verstappen'in yerinde olsam ben de sıkıştırırdım"
Charles Leclerc, Max Verstappen'in Formula 1'in 2023 Austin sprint yarışındaki defansif start sıkıştırmasının "sınırda" olduğunu, benzer durumda kendisinin de "tamamen aynı şeyi yapacağını" söyledi.
İkili bu hafta sonu Circuit of Americas'ta yapılan Birleşik Devletler Grand Prix'sindeki sprint yarışına ön sıradan başladı ve Leclerc startta, ön tekerleklerini Verstappen'in sol arka tekerleğinin yanına yanaştıracak kadar hızlandı.
Sol yönlü ilk viraja doğru gelirken Verstappen sola doğru kapandı ve Leclerc'i tamamen pit yolu çıkışına doğru itti.
Bu mücadelede Leclerc'in sol tekerlekleri, ikili ilk virajın apeksinde hafifçe sağa doğru hareket etmeden önce pistin solundaki çimenlere kadar çıktı.
Bu Leclerc'in 1. virajda sıkışmasına neden oldu ve Lewis Hamilton'ın 2. viraja doğru tepeden aşağı inerken ona saldırmasına izin verdi. Bu mücadeleden de galibiyetle ayrılan isim Hamilton oldu.
Autosport tarafından Verstappen'in start savunmasını kabul edilebilir bulup bulmadığı sorulduğunda Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, onun yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım."
"Sınırda ama geçmişte de söylediğim gibi, ben bu şekilde mücadele etmeyi seviyorum. Bugün benim istediğim gibi olmadı ama sorun değil. Bu yarışın bir parçası ve ben bundan memnunum." şeklinde cevap verdi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Sprint yarışının ardından ABD'li atletizm yıldızı Sha'Carri Richardson tarafından kupaları takdim edildi
Verstappen ise "Charles'ın biraz daha iyi bir start aldığını" ve bu yüzden "1. viraja girmesini mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalıştığını ve şansının da yaver gittiğini" kabul etti.
Hamilton'ın önünde yarışı domine eden Verstappen, "startın önemli olduğunu" söyledi.
Verstappen, "Burada pole pozisyonundan başlamak çok da kötü değildi. 1. viraja doğru oldukça yaklaştık ama neyse ki buradaki 1. viraj oldukça geniş, bu yüzden gerekirse birkaç araçla birlikte girebilirsiniz."
"İlk birkaç tur Lewis'in DRS'de kalmaya ve bir şeyler yapmaya çalışmasıyla geçti. DRS'den kurtulduktan sonra temelde kendi hızıma odaklandım ve lastiklere dikkat etmeye çalıştım ve temelde bu hızı koruyabildim."
"Ve bu, bugün oldukça önemliydi." dedi.
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