Leclerc: "Verstappen'in üçüncü şampiyonluğunu engellemek için adımlar atmalıyız"

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Verstappen, geçen hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde, Ferrari pilotu Leclerc'in yarış sonrası aldığı bir cezayla üçüncü sıraya düşmesinin ardından ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Leclerc, bu sezonki 18 yarışın 12'sinde galibiyet alan Verstappen'in her an şampiyonluğu elde etmesini halihazırda beklediğini belirtti.

Sezona güçlü bir başlangıç yapmalarının ardından Ferrari için neyin yanlış gittiği ve gelecekte bu hatalardan nasıl kaçınılabileceği sorulduğunda Leclerc, "Kendimize odaklanmamız gerekiyor."

"Pazar günlerini iyi bir şekilde yürütmeye çalışmalıyız çünkü bu yıl eksik olduğumuz şey performans değil."

"Performansımız her zaman yarış galibiyeti elde edebilecek kadar güçlüydü." dedi.

Ferrari cephesinin en önemli bir zayıflığı, özellikle Monako ve Silverstone'da puanlara mal olan kafa karıştırıcı kararlar ve stratejiler oldu.

Monakolu pilot, "Pazar günleri her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz, şu anda odaklandığımız şey bu."

"Bu, gelecek yıl şampiyonluk için savaşmak adına atmamız gereken önemli bir adım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool