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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"

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Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 07:33

Charles Leclerc, Max Verstappen'in Formula 1'in sanal F1 2019 yarışına kendisinden korktuğu için katıldığını düşünmüyor.

Formula 1 gridinin en yetenekli isimleri arasında yer alan Max Verstappen aynı zamanda sanal yarışlarda da çok iyi sonuçlar elde ediyor.

Hollandalı pilot buna rağmen F1'in düzenlediği sanal F1 2019 yarışlarına katılmamayı tercih etti ve bunun sebebi olarak oyunun yeterince gerçekçi olmamasını işaret etti.

Bunun yerine Verstappen, iRacing'de çeşitli turnuvalara katılıyor ve iyi sonuçlar elde ediyor.

Diğer tarafta Charles Leclerc, şimdiye kadar iki kez katıldığı F1 2019 yarışlarının ikisini de kazandı ve Verstappen'in neden yarışa katılmadığı hakkındaki soruları yanıtladı.

Ferrari pilotu, "Verstappen'in sanal Grand Prix'ye neden katılmadığını gerçekten bilmiyorum. Elbette buna cevap veremem. Ama F1-2019'da bana karşı yarışmaktan korktuğunu sanmıyorum."

"Verstappen'e karşı çevrimiçi olarak yarışmak iyi olurdu. Bu, taraftarlar için de iyi olurdu." dedi.

Leclerc, sim yarışında taraftarların sürücülerin performansına çok değer vermediğini ve kendisinin de duruma benzer baktığını belirtti.

"Herkes kazanmak istiyor. Simde yarıştığınız zaman bile kazanmak istiyorsunuz ve ikinci olmak hoşunuza gitmiyor. Ancak sonuncu bitirseniz bile herkes bunun bir sürücü olarak yetenekleriniz hakkında hiçbir şey ifade etmediğini biliyor."

Taraftarlar şimdi pistte gördükleri sürücüden daha fazlasını görüyorlar.

"Çevrimiçi yarışırken insanlar tamamen farklı bir yönümüzü görüyorlar. Bizi kameralarımızdan takip eden taraftarlar, her gün evde nasıl davrandığımızı ve neler yaptığımızı görüyorlar. Ayrıca beni şimdi bir sürücüden ziyade, normal bir insan olarak da görüyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Kemal Şengül

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