Leclerc: "Verstappen'in hızı devam ederse podyuma çıkmak mümkün olmayabilir"

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Sezon boyunca Ferrari ve Red Bull birbirlerine çok yakın performanslar sergilediler ancak Belçika'da Red Bull, Ferrari'ye kıyasla çok daha hızlı göründü.

Şampiyonada lider durumda bulunan Max Verstappen, sıralamaları en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 0.6 sn önünde ilk sırada tamamlarken, onun şampiyonadaki en yakın rakibi Leclerc 0.888 sn geride 4. sırada kaldı.

Hem Verstappen, hem de Leclerc güç ünitesi değişiklikleri nedeniyle grid cezası aldılar ve yarışa 15 ile 16. sıralardan başlayacaklar.

Verstappen, altındaki araca bakarak podyuma çıkamazsa üzüleceğini söylerken, Leclerc de aynısını söyledi ancak Verstappen'in sıralamalardaki avantajı yarışta da olursa, bunu yapmanın pek kolay olmayacağını söyledi.

Leclerc, "Ben de podyuma çıkamazsam hayal kırıklığı yaşarım ancak benimle olacağını dikkate alırsak ve eğer bugünkü performansını gösterirse, bu durumda benim için podyuma çıkmak çok zor olabilir. Ancak evet, neler olacağını asla bilemezsiniz. İyi bir ilk stint, temiz bir yarış ile yeniden önlere ulaşabileceğimizden eminim."

"Red bull aşırı güçlü görünüyor. Bu sabahki 3. antrenmanda Checo da hızlıydı ve hızının nereden geldiğini anlayamadığımız bir tur attı. Bu sürpriz bir şey çünkü sıralamalarda daha yakın olmayı bekliyorduk ancak bu hafta sonu onların çok hızlı olacağına dair 1. antrenmandan bu yana bir sürü işaret gördük." dedi.

Leclerc, sıralamaların son bölümündeki ilk hakkı için piste çıkar çıkmaz lastikleri açısından neler olduğunu sordu ve takımdan kendisine yanlış lastiklerin takıldığı söylendi. Buna rağmen Leclerc, o lastiklerle 4. olmayı başardı.

Leclerc, "İletişim konusunda bir hata vardı. Büyük bir olay değildi. Ancak bunu sormak istedim çünkü lastikleri görünce biraz şaşırdım. Ancak evet, hafta sonunun geri kalanı için bir değişiklik olmadı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc, Red Bull'un gücünün nereden geldiğini anlamadıklarını ve bunun piste bağlı olmayabileceğini söyledi.

Leclerc, "Bundan gerçekten emin değilim. Piste bağlıysa, o zaman bu aracı tam olarak bu piste göre tasarlamış olmalılar çünkü 0.7 sn çok fazla. Bu yüzden bilmiyorum. Bu hafta sonu için oldukça etkileyici bir şey bulmuşlar. Arada büyük fark var. Umarım Zandvoort'ta bu durum değişir. Ancak öncesinde yarın çıkmamız gereken bir yarış var ve yarışlarda biraz daha fazla rekabetçi görünüyoruz. Bakalım nasıl olacak."

"Genel olarak ben daha çok yarışa odaklandım. Yarış performansı açısından aracımda sıralamalara göre biraz daha mutluyum. Bu açıdan evet, Cuma günkü sürüşler olumlu göründü. Ancak tekrarlamam gerekirse, sıralamalarda çok büyük fark vardı ve bu yüzden yarış için kendimizi rekabetçi görme konusunda zorlanıyorum." dedi.