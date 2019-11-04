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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Leclerc, Verstappen'in "hile" yorumlarına sert çıktı

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Verstappen'in "hile" yorumlarına sert çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
4 Kas 2019 06:44

Charles Leclerc, Red Bull pilotu Max Verstappen'i Ferrari motoruyla alakalı yaptığı yorumlardan dolayı eleştirdi.

Yarışın ardından Hollandalı Ziggo Sport'a konuşan Verstappen, Ferrari'nin Austin'de zayıf kalmasının yarıştan önce yakıt akış limitiyle alakalı gönderilen teknik direktifle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Verstappen, "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." dedi.

Verstappen, daha sonra iddiasını yineledi ve FIA'nın teknik direktifinin ardından Ferrari'nin yavaşlamasına şaşırmadığını söyledi.

Verstappen, "Pek şaşırmadım. Özellikle o direktifin ardından gelmesi, her şeyi açıklıyor." dedi.

Verstappen'in bu açıklamaları Ferrari cephesinden sert bir şekilde eleştirildi ve Ferrari'nin motorun çalışma şeklinde hiç değişiklik yapmadığı söylendi.

Leclerc, "Dürüst olmam gerekirse bu bir şaka olmalı. Ne olduğuna dair en ufak ipucu dahi yok. Takım içerisinde değil."

"Biz tam olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Neden konuşuyor bilmiyorum. Bizim hakkımızda bir şey bilmiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, on the grid

Charles Leclerc, Ferrari, on the grid

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Meksika GP'den önce Red Bull, yakıt akış sinyalini filtreleyerek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sormuştu. Amerika GP'den önce böyle bir çözümün kurallara aykırı olacağı bildirildi.

Şu anda F1 araçlarındaki yakıt akışı tek bir FIA sensörü tarafından ölçülüyor ve kurallar, yakıt akış oranını herhangi bir şekilde attıran her türlü cihaz, sistem ya da prosedürü yasaklıyor.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto da Amerika'daki performans düşüşünün teknik direktifle alakasının olmadığını yineledi.

Binotto, "Bu hafta sonu teknik direktif ve bizim araçlarımıza olan etkisiyle alakalı çok fazla yorum okudum ve duydum."

"Sıralamalarda pole pozisyonuna çok yakındık. En azından önceki yarışta olduğu kadar yakındık."

"Seb pole pozisyonunu alabilirdi ancak bir virajda biraz fazla temkinli davrandı. Charles sabah sorun yaşamıştı ve 3. antrenmanı tamamen kaybetti. Ardından düşük güçte bir motora geçti."

"Genel olarak Q3 performansına bakarsak ve yaşadığı sorunu düşünürsek, sorunlar olmasaydı muhtemelen pole pozisyonunu kazanırdı."

"Bugünkü yarışa bakarsanız, düzlükteki hızımızda sorun yoktu. Genel olarak ilk stintte yol tutuşunda sorunlar yaşadık."

"Bu sporda bu tür yorumların yapılması tamamen yanlış. Sporumuz için iyi yorumlar değil ve herkes bu konuda daha temkinli olmalı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Charles Leclerc , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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