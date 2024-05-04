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Formula 1 Miami GP

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Charles Leclerc, Miami'deki Hard Rock stadyumu çevresinde gerçekleşecek yarış için Max Verstappen'i zorlamayı umuyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, Miami Grand Prix'sine son Dünya Şampiyonu Verstappen'in yanında ilk çizgiden başlayacak.

Öğleden önce gerçekleşen sprint seansında da ikincilik elde eden ve sıralama turlarını güvence altına almak adına aracı zorlamak istemeyen Leclerc; rakibini zorlamak adına pazar günü bir şansı olabileceğini düşünüyor.

Seansın ardından Leclerc, "Kendimi çok sınırda hissettim."

"Q3'e kadar çok yakın bir mücadele oldu. Son bir ya da iki onda bir için zorlamaya başladığımızda ikinci ve üçüncü sektörde lastikleri kaybetmeye başladık çünkü biraz fazla ısındılar. Sonuç olarak zaman kaybettik."

"Ancak yarın önümüzde uzun bir yarış olacak ve bu sabah sprintte iyi bir tempoya sahiptik, bu yüzden Max'i biraz daha baskı altına alabileceğimizi umuyorum."

"İyi bir start almaya çalışacağım, eğer ilk virajda onu geçemezsem de DRS mesafesinde kalmayı hedefliyorum."

"DRS bu pistte oldukça önemli ve ilk turdan sonra bu mesafenin gerisinde kalırsak işimiz epey zorlaşır. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.

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Zeynep Taş
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