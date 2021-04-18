Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

Güvenlik aracından sonraki hareketli start için hazırlanan lider Verstappen, birinci Rivazza virajında aracının kontrolünü kaybetti.

Red Bull pilotu, içerideki bordürlerin üzerinde yarım spin attı ancak aracın sağ ön tekerleğini pistte tutmayı başardı ve bu sayede geri dönebildi.

Motorsport.com'un o esnada Verstappen'i geçip geçmemeyi düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Leclerc, "Her ikisini de düşündüm." şeklinde cevap verdi ve Verstappen'in aracının yolda olması nedeniyle geçmediğini söyledi.

Leclerc, Verstappen'i geçseydi ve konuyla alakalı bir inceleme yapılıp Verstappen'in tamamen pistten ayrılmadığı sonucu çıksaydı, o zaman Ferrari pilotu güvenlik aracı esnasında geçtiği gerekçesiyle Sergio Perez gibi ceza alabilirdi.

Leclerc, "Bunu hem düşündüm, hem de yavaşladım. Geriye dönüp bakarsak bu doğru karardı çünkü onun bir tekerleği hep pist üstündeydi."

"Bu yüzden yavaşladım çünkü o, gördüğümüz üzere tam bir spin atmadı. Bunu düşündüm ancak artık çok geçti çünkü tamamen piste dönmüştü." dedi.

Leclerc'in Verstappen'in arkasında momentum kaybetmesini iyi değerlendiren ve düzlükte onu geçerek 2. sıraya yükselen Lando Norris ise Leclerc'in görüşüne katılmıyor.

Norris, "Ben yaşananları harika bir şekilde gördüm. Çok komikti. Bana göre Charles onu geçebilirdi."

"O noktada Max kontrolü kaybetti ve sola doğru gitti. Charles, bunlar yaşanırken tamamen frene basıp duramazdı. Bir noktada Max'i geçmesi gerekirdi çünkü Max bariyerlere doğru bakıyordu."

"Bilmiyorum. Belki de yönetimdeki insanlara tam olarak kuralın ne olduğunu sormalıyız."

"Ancak pist dışına, 4 tekerlek birden çıkarsa çıkmış oluyorsunuz. Dün bunun örneğini gördük."

"Ancak aynı zamanda Max çok yavaş gidiyordu, bu açıdan Leclerc onu o noktada geçebilirdi."

"Emin değilim. Ben ikinci sırada olsaydım, sanırım bunu yapardım çünkü bu sayede kazanma şansınız olur. Bu riski almaya değerdi." dedi.