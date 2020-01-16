"Leclerc, Verstappen’den daha politik”

Verstappen ve Leclerc, yeni nesil Formula 1 pilotları arasında en çok öne çıkan iki isim konumunda yer alıyor.

Verstappen sık sık eleştirilecek açıklamalar yapsa da Daniel Ricciardo bile kendisinin politik bir pilot olmadığını söylemişti.

Diğer tarafta Leclerc, henüz Ferrari’deki ilk yılında takım arkadaşı Sebastian Vettel’le pek çok sorun yaşadı.

Bununla birlikte Leclerc, tüm alanlarda Alman pilotu geride bırakmayı başardı.

Eski F1 pilotu Berger, bu iki genç pilotun yetenek olarak birbirlerine benzediğini, ancak birbirlerini ayıran bazı özellikler olduğunu dile getirdi.

Berger, "Temelde her ikisi de farklı pilotlar. Verstappen daha agresif ve öngörülemez. Kesinlikle politik değil, düşündüğünü söylüyor ve bunu herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle söylüyor. Sürüş anlamında da durum aynı.”

“Öte yandan Leclerc daha sakin ve daha dengeli bir yarışçı izlenimi veriyor. Dediğim gibi, tamamen farklı bir yaklaşıma sahipler, ancak yetenek bakımından aynı seviyedeler.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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