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Leclerc, Verstappen ve Hamilton, kapalı park ihlali için para cezası aldılar

Charles Leclerc, Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix'sinin ardından kapalı park ihlali yaptıkları için 10.000'er euro'luk askıya alınmış bir para cezası aldılar.

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Leclerc, Verstappen ve Hamilton, kapalı park ihlali için para cezası aldılar
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Pazar günkü Red Bull Ring yarışında ilk üçte finiş gören pilotlar, tartılmadan önce fizyoterapistleri kapalı parka girdiği ve yarış sonrası prosedür talimatlarını ihlal ettikleri için hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.

FIA, pazar sabahı takımlara gönderilen notlarda şunları belirtti: "Takım mekanikerleri (eğer gerekliyse soğutma fanları ile), yetkililer, FIA tarafından onaylanan televizyon ekipleri ve FIA tarafından onaylanan fotoğrafçılar dışında hiç kimsenin belirlenen alana girmesine izin verilmeyecek. (Takım PR personeli olmayacak. Sürücü fizyoterpistleri, podyum seremonisi bitene kadar podyumun arkasındaki soğuma odasının dışında beklemelidir.)”

Pazar akşamı yapılan duyurunun ardından hakemler, üç sürücüye de 10.000'er euro' luk askıya alınmış bir para cezası verdiler.

“Hakemler, Medya Delegesinden, ilk üç sırada finiş gören sürücülerin fizyoterapistlerinin/sürücü asistanlarının Kapalı Park'a izinsiz girdiğine ve 'etkinliğin düzenli bir şekilde yürütülmesi için' yarıştan önce yayınlanan prosedürü ihlal ettiğine dair bir rapor aldı. Bu daha sonra video kanıtlarıyla doğrulandı."

"Bu, sürücülerin tartılmadan önce eşyalarını teslim etmelerini önlemek içindir."

"Yarışmacılara 10.000 € para cezası verildi ve bu ceza, daha fazla ihlal yapılana kadar sezonun geri kalanı için askıya alındı. Yarışmacılar, sistematik bir ihlal durumunda ilgili kişilerin geçiş izinlerinin iptal edilebileceği konusunda uyarıldı."

Hakemler ayrıca, güvenli olmadan pitten çıktığı için inceleme altına alınan Alonso'yu da suçsuz buldular. Bu, Avusturya Grand Prix'sinin sonucunun nihai olduğu anlamına geliyor. 

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