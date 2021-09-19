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Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ön tarafta yarışmayı özlediğini ve Max Verstappen'in genç sürücülerin ön tarafta yarışıp, şampiyon olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

Verstappen, bu sezon Formula 1'deki ilk şampiyonluk mücadelesine giriyor ve şu anda şampiyonayı, Lewis Hamilton'ın beş puan önünde ilk sırada götürüyor.

Diğer tarafta Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu yıl pole pozisyonu almasına ve podyuma çıkmasına rağmen henüz şampiyonluk savaşında yer alamadı.

Monakolu pilot, Sky İtalya'ya verdiği demeçte, genç bir sürücünün şampiyon olmasını istiyor ve Verstappen'in bunun için hazır olduğu gösterdiğine inanıyor. Ayrıca kendisinin de ön tarafta yarışmayı istediğini gizlemiyor.

Sky İtalya'ya konuşan Leclerc, “Önde yarışmayı çok özledim."

"Keşke Verstappen ile beraber orada olabilseydim. Kazanmaya hazır olduğunu ve şampiyonaya liderlik edebileceğini gösterdi. Bir gencin dünya şampiyonluğunu kazandığını görmek harika olurdu."

"Fakat ben sadece kendime odaklandım. Kazanmayı çok istiyorum ve bu yüzden gerçekten diğerlerine odaklanmıyorum." dedi.

Leclerc'in takımla olan kontratı 2024 sonunda bitecek ve sonrasında Ferrari'de kalıp kalmayacağı belirsiz.

Şu anda Leclerc, şampiyonluk bir tarafa, galibiyet için bile savaşamıyor fakat İtalyan takımla yarışmaktan memnun olduğunu söylüyor.

"Performans ve galibiyet anlamında, diğer takımların seviyesinde olmasak bile hayalim her zaman Ferrari'de olmaktı."

“Bana hayal kurduran tek şey kazanmak. Bize hayal edecek çok şey vermeyen pozisyonlar için savaşıyoruz fakat geleceğe inanıyoruz."

"Takım, doğru motivasyona sahip ve şampiyonluk için savaşırken buna ihtiyacımız olacak."

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