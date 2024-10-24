Leclerc: "Verstappen her zaman sınırda ve onunla yarışmayı heyecanlı kılan da bu"
Charles Leclerc, Amerika Grand Prix'sinin ardından FIA ile görüşmeleri gereken şeyler olduğunu dile getirdi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Amerika Grand Prix'si, FIA tarafından verilen kararlar açısından pek çok tartışmaya konu oldu.
George Russell, Valtteri Bottas ile yaşadığı mücadelede Sauber pilotunu pist dışına ittiği için ceza alırken, Max Verstappen ve Lando Norris arasındaki benzer olayda Verstappen'e ceza çıkmadı.
Norris, Red Bull pilotunu pist dışından geçmesi sebebiyle beş saniye ceza aldı.
Bu olay hakkındaki yorumları sorulan Leclerc, "Max her zaman kuralların sınırında olmuştur, Max'le yarışmayı bu kadar heyecan verici kılan da budur."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Ancak Austin konusunda FIA ile görüşmemiz gereken birkaç şey var çünkü bazı cezalar biraz ağırdı." dedi.
Bu hafta sonu gerçekleşecek yarış için beklentileri sorulduğunda ise Ferrari pilotu şu yanıtı verdi: "Takımda büyük bir motivasyon var ve takımlar şampiyonluğu için bir şansımız olduğunu biliyoruz."
"Genel anlamda bu sezon tahmin yapmak zor ama Meksika, bizim için oldukça iyi bir pist olacak."
"Oliver ilk antrenman seansında araçta olacağı için şu anda odağım ikinci antrenman seansında olmalı."
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