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Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek

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Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, FIA hakemlerinin Max Verstappen'in Brezilya'daki yaklaşımına ceza vermemesi durumunda diğer araçlarla olan mücadelesini değiştireceğini söyledi.

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek

Dördüncü virajda Verstappen, dışarıdan kendisine atak yapmaya çalışan Hamilton ile pist dışına çıktıktan sonra FIA hakemleri, bu olayı incelememe kararı aldılar. Verstappen de bu yarışı ikinci sırada tamamladı.

Ancak Mercedes, o sırada hakemlerin erişimine açık olmayan Verstappen'in araç üstü kamerasını bir video kanıt olarak sundu ve bir itirazda bulundu.

Leclerc, aynı 2019 Avusturya GP'sinde Hollandalı pilot ile yaşadığı olayda olduğu gibi, hakemlerin Verstappen'e bir ceza uygulamaması halinde kendi sürüşünde de ayarlamalar yapacağını açıkladı.

Avusturya GP'sinde Verstappen, yarışın son birkaç turunda Leclerc'e yaptığı atakta Monacolu pilotu pist dışına gitmeye zorlamıştı ve ceza almamıştı.

Konu hakkında konuşan Leclerc, "Bu tür durumlarda, hakemlerin verdiği her kararda kendi sürüş stilinizi adapte etmek zorundasınız."

"Avusturya'da Max'ın ceza almadığını öğrendikten sonra Silverstone'a geldiğimde sürüşümü değiştirdim. Bu da her sürücü için geçerlidir, biz her zaman sınırları zorladığımız durumda mücadele edeceğiz, bize izin verildiği kadar mücadele edeceğiz."

"Ve eğer bu tür şeyler geçerliyse bunu ben de yapacağım."

"Avusturya'da olanlar farklı bir durumdu ve o olaydan sonra biraz daha sert mücadele edebildik, ki ben bunun F1 için iyi olduğunu, şov için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu da benzer bir durum. Hakemlerin konu hakkında ne düşündüğünü göreceğiz." dedi.

Leclerc, ceza verilip verilmemesi konusunda bir tercihi olmadığını söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bana fark etmez. Ancak neye izin verilecekse bir sürücü olarak onu yapmak istiyorum. Benim için önemli olan tek şey bu."

"Eğer buna izin veriliyorsa, dışarıdan atak yapmak gerçekten zor olacak. Ancak sonuç ne olursa olsun, karar ne olursa olsun, ben sürüşümü ona göre adapte edeceğim; bu nedenle iki karar da bana uyar."

Leclerc aynı zamanda viraj çıkışında çakıl havuzu olmasının her şeyi daha farklı kılacağını da belirtti: "Olayın kendisine bakarsak, bence çakıl havuzu ile beraber her şey daha net olurdu ve bu tür sonuçlar konusunda daha iyi olurdu."

"İtiraz konusuna gelirsek, bunun nedenini az da olsa anlayabiliyorum çünkü her puanın önemi var ve günün sonunda şampiyonluk için mücadele ediyorlar."

"İki taraf birden her şekilde puan kazanmaya çalışmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ancak orada çakıl havuzu olsaydı bu sorunlar yaşanmazdı, bence her şey daha da iyi olurdu."

Leclerc’s team mate Carlos Sainz agreed that drivers will be watching the Verstappen case.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz da Verstappen vakasının sürücüler tarafından inceleneceği konusunda takım arkadaşına katıldığını söyledi.

Motorsport.com'un sorusunu yanıtlayan Sainz, "Bir sürücü kendi avantajı için her fırsatı kullanır. Son yarışta bundan ceza alınmadığını bilmek, benim benzer bir pozisyonda olmam durumunda, beni benzer bir şey yapmaya itecektir çünkü bunu biliyor olacağım."

"Bence iç çizgide bulunan sürücünün her zaman tercih ve diğer aracı dışarı itme fırsatı vardır ancak eğer içteki araç da dışarı taşıyorsa bunu netleştirmemiz lazım."

Sainz, Verstappen'in Brezilya'da ceza almamasına şaşırmadığını söyledi: "Son zamanlarda hep bu tür kararlar alındı. Ancak bu sene Avusturya'da olanları göz önüne alırsanız o zaman gözden geçirmek gereken birkaç şey var. Avusturya'da olan şeyler, bazı vakalara çok benziyor."

"Bu nedenle bunları netleştirmek adına sürücüler toplantısında görüşmeler olacağından eminim."

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