Leclerc, Vegas'ta pole için savaşacaklarından emin ancak yarıştan değil

Las Vegas'taki ilk antrenman seansı, Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz'ın henüz ilk dakikalarda karıştığı kazanın ardından erken noktalanmıştı.

2. antrenman seansının yerel saat ile 00:00'da başlaması gerekiyordu ancak pistin inceleme ve tamir işlemesinin uzamasının ardından 2. antrenman seansı ancak 02:30'da başladı.

Leclerc, çok kısa süren ilk antrenmanda en hızlı zamanı kaydetmesinin ardından daha gerçekçi olan ve 90 dakika süren 2. antrenman seansında 1:35.265'lik derecesiyle en yakın rakibinin yarım saniye kadar farkla önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Leclerc'i Sainz ve Fernando Alonso takip ederken yumuşak lastiklerle temiz tur atmakta zorlanan şampiyon Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ve Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın arkasında ancak 6. olabildi.

Seansın ardından konuşan Leclerc, "Şimdilik iyi görünüyor. Pisti seviyorum, sürmesi eğlenceli. Sokak pistlerini hep sevmişimdir ama bu pist çok iyi."



"Şimdilik oldukça güçlü görünüyoruz. Yarış temposunda tam olarak nerede olduğumuzu anlamak zor ama sıralama temposunda güçlü görünüyoruz. Hâlâ çalışmamız gereken yerler var ve yarın için bir adım ileriye gitmeye çalışmamız gerekiyor ama bu iyi bir başlangıç." dedi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Kendisinin ve Ferrari'nin hafta sonu boyunca Red Bull'a meydan okuyup okuyamayacağı konusunda Leclerc şunları ekledi: "Bilmiyorum. Sıralama turlarında her zamanki gibi orada olacağımızı düşünüyorum, ancak yarış temposunda hâlâ çok güçlü olduklarını düşünüyorum."

"Max gerçekten iyi bir yarış simülasyonu yaptı, bu yüzden her zaman olduğu gibi [yarış günü] kesinlikle güçlü olacaklar, ancak yarın sıralamalarda yakın olacağız."

Sainz, mekanikerlerine minnettar



İkinci antrenman seansının başlamasının 2.5 saat gecikmesi sayesinde çalışmalara katılan Sainz, aracını zamanında tamir eden mekanikerlerine teşekkür etti.

Sainz, "Ne yazık ki kazadan sonra şasi, güç ünitesi, akü ve hatta koltuğum bile hasar gördü, bu da tüm mekanikerlerin ve takımın 2. antrenman için tamamen yeni bir araç hazırlamak için büyük bir çaba göstermesini gerektirdi."

"Bu sayede seansı tamamlayabildim, ki bence bu ekip ve mekanikerlerin kahramanca bir çabasıydı. Bu sayede seanstaki yerimi alabildim. Bunu başardık, zamanı telafi ettik ve yarına odaklandık." dedi.