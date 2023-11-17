Leclerc, Vegas'ta pole için savaşacaklarından emin ancak yarıştan değil
Charles Leclerc, Las Vegas GP hafta sonunda gerçek çalışmalara biraz geç başlasalar da, 2. antrenman seansında hızını rahat bir şekilde ayarladıklarını ve özellikle sıralamalar öncesinde rahat hissettiğini söyledi.
Las Vegas'taki ilk antrenman seansı, Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz'ın henüz ilk dakikalarda karıştığı kazanın ardından erken noktalanmıştı.
2. antrenman seansının yerel saat ile 00:00'da başlaması gerekiyordu ancak pistin inceleme ve tamir işlemesinin uzamasının ardından 2. antrenman seansı ancak 02:30'da başladı.
Leclerc, çok kısa süren ilk antrenmanda en hızlı zamanı kaydetmesinin ardından daha gerçekçi olan ve 90 dakika süren 2. antrenman seansında 1:35.265'lik derecesiyle en yakın rakibinin yarım saniye kadar farkla önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Leclerc'i Sainz ve Fernando Alonso takip ederken yumuşak lastiklerle temiz tur atmakta zorlanan şampiyon Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ve Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın arkasında ancak 6. olabildi.
Seansın ardından konuşan Leclerc, "Şimdilik iyi görünüyor. Pisti seviyorum, sürmesi eğlenceli. Sokak pistlerini hep sevmişimdir ama bu pist çok iyi."
"Şimdilik oldukça güçlü görünüyoruz. Yarış temposunda tam olarak nerede olduğumuzu anlamak zor ama sıralama temposunda güçlü görünüyoruz. Hâlâ çalışmamız gereken yerler var ve yarın için bir adım ileriye gitmeye çalışmamız gerekiyor ama bu iyi bir başlangıç." dedi.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Kendisinin ve Ferrari'nin hafta sonu boyunca Red Bull'a meydan okuyup okuyamayacağı konusunda Leclerc şunları ekledi: "Bilmiyorum. Sıralama turlarında her zamanki gibi orada olacağımızı düşünüyorum, ancak yarış temposunda hâlâ çok güçlü olduklarını düşünüyorum."
"Max gerçekten iyi bir yarış simülasyonu yaptı, bu yüzden her zaman olduğu gibi [yarış günü] kesinlikle güçlü olacaklar, ancak yarın sıralamalarda yakın olacağız."
Sainz, mekanikerlerine minnettar
İkinci antrenman seansının başlamasının 2.5 saat gecikmesi sayesinde çalışmalara katılan Sainz, aracını zamanında tamir eden mekanikerlerine teşekkür etti.
Sainz, "Ne yazık ki kazadan sonra şasi, güç ünitesi, akü ve hatta koltuğum bile hasar gördü, bu da tüm mekanikerlerin ve takımın 2. antrenman için tamamen yeni bir araç hazırlamak için büyük bir çaba göstermesini gerektirdi."
"Bu sayede seansı tamamlayabildim, ki bence bu ekip ve mekanikerlerin kahramanca bir çabasıydı. Bu sayede seanstaki yerimi alabildim. Bunu başardık, zamanı telafi ettik ve yarına odaklandık." dedi.
Son Haberler
Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi
Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi
Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı
Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı
F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor
F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor
Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"
Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar