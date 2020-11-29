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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Leclerc ve Vettel, yarışta "puan almayı" hedefliyor

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Leclerc ve Vettel, yarışta "puan almayı" hedefliyor
Ekleyen:
, Editör

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, Bahreyn GP öncesinde açıklamalarda bulundular.

Ferrari pilotları yarışa ilk onun dışında başlayacaklar ve istedikleri lastikleri seçmekte özgür olacaklar.

Dün zorlu bir gün geçiren Charles Leclerc, yarıştan hemen önce şöyle konuştu: "Bizim için başından beri kolay bir hafta sonu olmuyor. Sıralama turlarında 11. ve 12. olduk.  Türkiye'de de yanılmıyorsam aynı pozisyonlardan başlamıştık. Ama şimdi durum tamamen farklı."

"İstanbul'daki yarış çok farklıydı. Asfaltı yakın zamanda yenilemişlerdi ve bu yüzden çok kaygandı. Bu şatlarla diğerlerinden daha iyi baş ettik, ancak bu hafta sonu sahip olduğumuz şartlar, daha önce yarıştığımız normal şartlara çok benziyor."

"Maalesef birkaç yarış önce olduğumuz seviyeye geri döndük. Ancak puanlar yarışta veriliyor. Çok çalıştık ve umarım bugün çabalarımızın karşılığını alacağız. Lastikler yarış için kilit role sahip olacak. Umarım hızlı olabiliriz. "

Sebastian Vettel ise şunları ekledi: "11. başlıyorum ancak yükselebilirim. Tabii ki kolay bir yarış olmayacak."

"Türkiye'de yağmur yardımcı oldu ama burada böyle bir ihtimal az. Önümüzdeki hafta bu olasılık daha da az olacak. Yine de bence iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Burada geçiş yapmak oldukça mümkün, bu yüzden herkes için ilginç bir yarış olacak. Bence puanlar alabiliriz."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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