Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında

Leclerc, Avusturya GP'den sonra Monaco'ya gidip arkadaşlarıyla görüntülendiği için inceleme altına alınmıştı ve bu konuda uyarı içeren bir mektup Ferrari'ye gönderildi.

Avusturya GP'de de Sebastian Vettel benzer bir ihlali Red Bull'dan Christian Horner ve Helmut Marko ile birlikte maske takmayarak yapmıştı.

Binotto, pilotlarıyla birlikte bu konuda gerekli dersleri çıkardıklarını ve bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Binotto, "Charles ve Seb için gönderilen talimatlara, tüm takım olarak dikkat etmeliyiz. Burada olmanın ve yarışmanın tüm camia için ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız."

"Uygulanan protokollerin dışına çıkmak harika değil. Gerçekten daha sert tedbirler almalıyız. Bu açıdan buna dikkat edeceğiz ve gerçekten önem vereceğiz."

"Her iki pilotumuz da yanlış yaptıklarının farkında. Gelecekte daha çok dikkat edeceklerinden eminim." dedi.

Binotto bu arada cuma günkü dereceleri önemsemedi ve sıcak koşullarda ideal tur zamanını atmaktan ziyade güncellemeleri test etmeye odaklandıklarını söyledi.

Binotto, "Bir hafta sonra aynı pistte çalışıyoruz. Geçen haftaya göre koşullar daha sıcaktı bu yüzden pist de daha sıcaktı. Aracın dengesinin ayarlanması gerekiyordu."

"Bazı yeni parçalar getirdik. Bu aerodinamik parçaların test edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden sadece kendimize, kendi programımıza odaklandık ve aero haritalarını test ettik. Yani normal bir cuma programı uygulamadık."

"Orta lastiklerle devam ettik. Doğrudan lastik değiştirmedik ya da yumuşaklara geçiş yapmadık. Art arda testler için istikrarlı bir şekilde çalıştık."

"Günün sonunda tur zamanlarının bizim için çok önemi yoktu. Verileri analiz etmek, parçaların beklediğimiz gibi çalışıyor olması, performans açısından ilerliyor olmamız daha önemliydi." dedi.

Binotto, ayarlara odaklandıkları zaman genel performanslarının iyileşeceğini söyledi.

Binotto, "Bugün ayarlarımız mükemmel değildi. Geçen haftaya göre daha sıcaktı ve yeni parçaları test edip anlamamız gerekiyordu. Bu yüzden bir şekilde ayarları adapte etmemiz lazım."

"Hafta sonunun kalan kısmında dengeyi ve araç performansını optimize etmek için ayarlar üzerinde çalışmamız lazım."

"Söylediğim gibi koşulların daha sıcak olması nedeniyle farklıydı. Sebastian son yarışta pek rahat değildi çünkü aracı pek sürülebilir değildi."

"Bu sefer araç içerisine daha rahattı. Araçta doğru hislere sahipti. Frenlemede aracın arkasından daha mutluydu. Onun için doğrudan kıyaslama yapmak zor ancak kesinlikle araç içerisinde çok daha rahattı."

"Diğer tarafta Charles aracın dengesi ve ayarlar konusunda pek mutlu değildi. Aero kıyaslaması üzerinde çalışırken onun aracının dengesini iyileştirme ve ayarları üzerinde çalışmadık. Bu yüzden hisler karmaşık. Bu konuda iyileşme kaydedebilirdik ancak henüz yapmadık." dedi.