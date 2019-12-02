Leclerc ve Vettel, 2020’ye eşit statüde başlayacak

Senenin başında Ferrari’deki ilk sezonunu geçiren Leclerc’e karşı tecrübeli Vettel’e, %50-50 durumlarda öncelik tanınmıştı.

Ancak Leclerc, Vettel’e beklenenden daha hızlı ayak uydurmuş ve Alman sürücü sezonu genç takım arkadaşının gerisinde tamamlamıştı.

Sezon ilerledikçe Leclerc ve Vettel’e eşit statüde davranılmış, ancak ikili Brezilya’da temas yaşayıp hafta sonunu puansız kapatmışlardı.

Binotto, 2020 sezonunun başındaki planın iki sürücüyü eşit statüde tutmak istediklerini söyledi.

Binotto, “Sezonu daha yeni bitirdik ve Avustralya’ya kadar uzun bir zaman var. Ancak bu sezona başlarken durum oldukça farklıydı.”

“Bir çaylak ve bir tecrübeli sürücümüz vardı. Eğer son yarışlara bakarsanız, yarışmakta özgürdüler ve gelecek sezona da bu şekilde başlayacağımızı düşünüyorum.”

“Charles sadece beni değil, herkesi şaşırttı. Çok hızlı. Baskıyla ve sezonla nasıl başa çıkacağını gösterdi.”

“Mücadelelerde iyi, yarışta iyi. Yani onunla çok mutluyuz.”

“Onun sezonunun olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Takımla ilk sezonunda yedi pole pozisyonu, iki galibiyet aldı ve şampiyonada Sebastian’ın önünde yer aldı. Bu bile bir başarı.” şeklinde konuştu.