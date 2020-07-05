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Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

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Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 12:02

Charles Leclerc ve Max Verstappen, yarıştan önce diz çöken pilotlar arasında yer almayacağını açıkladı.

Bugünkü yarış öncesinde 20 pilot "End Racism" (Irkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişörtler giyecek. Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu ancak bazı pilotlar bunu yapmak istemediklerini dile getirdiler.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Charles Leclerc, diz çöken pilotlar arasında yer almayacağını açıkladı.

 

 

 

Aynı şekilde Max Verstappen de ırkçılığa karşı olsa da diz çökmeyeceğini duyurdu.

 

Söylentilere göre Mercedes pilotlarına ek olarak Kevin Magnussen diz çökecek. Ayrıca henüz belli olmayan iki pilotun daha diz çökmesi bekleniyor. Bu isimlerden bir tanesi George Russell olabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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