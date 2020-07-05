Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Bugünkü yarış öncesinde 20 pilot "End Racism" (Irkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişörtler giyecek. Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu ancak bazı pilotlar bunu yapmak istemediklerini dile getirdiler.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Charles Leclerc, diz çöken pilotlar arasında yer almayacağını açıkladı.

Aynı şekilde Max Verstappen de ırkçılığa karşı olsa da diz çökmeyeceğini duyurdu.

Söylentilere göre Mercedes pilotlarına ek olarak Kevin Magnussen diz çökecek. Ayrıca henüz belli olmayan iki pilotun daha diz çökmesi bekleniyor. Bu isimlerden bir tanesi George Russell olabilir.