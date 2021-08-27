Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Ekleyen:
, Şef Editör

Charles Leclerc ve Max Verstappen, Williams pilotu George Russell'ın artık yükselerek Mercedes'in F1 takımına geçmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Son haftalarda Russell'ın 2022'de Mercedes'e geçeceği yönündeki söylentiler artsa da, yakın dönemde bu söylentiler biraz duruldu ve pilotlar bu konuda bir ağızlarını sıkı tutmaya başladılar.

Ancak Russell'ın Mercedes'e geçiş ihtimali tüm padoğun dikkatini çeken bir konu. Ferrari pilotu Leclerc ve Red Bull pilotu Verstappen, perşembe günü katıldıkları basın toplantısında bu konu hakkında soruları cevapladılar. Leclerc ve Russell, 2015'te Avrupa Formula 3 serisinde mücadele ederken Verstappen ve Russell kartingde mücadele etmişlerdi. Her ikisi de Russell'ı gridde ön sıralarda mücadele etme konusunda desteklediklerini ifade ettiler.

Leclerc, "George o koltuğu alırsa harika olur çünkü bunu hak ediyor."

"Formula 1'de araçlar çok farklı olduğu için değerlendirme yapmak her zaman çok zordur ve açıkçası George'un Williams'ta ne kadar iyi iş yaptığını değerlendirmek her zaman zor oldu."

"Ancak yine de o istikrarlı bir şekilde orada ve iyi şeyler başarıyor. Geçmişte de onunla yarıştım ve George'un ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."

"Bu yüzden o noktayı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. O koltukta böylesi yetenekli bir pilotun olması harika olacak." dedi.

Verstappen de George'un çok hızlı olduğunu ve mevcut takımında sonsuza kadar kalamayacağını söyledi.

Verstappen, "O, daha fazlasını hak ediyor. Ancak günün sonunda bu kararı vermek Mercedes'in görevi. Benim görevim değil."

"Ancak tabii ki onu bir pilot olarak çok yukarıda görüyorum. O, tabii ki çok genç. Bu yüzden daha genç olanların, özellikle de iyi pilotların bir noktada yükselmesi doğal bir şey." dedi.

Russell da katılmış olduğu basın toplantısında, 2022'de Mercedes'te yarışma fırsatı bulursa o zaman "muhtemelen tarihin en büyük pilotu" olan Lewis Hamilton'a karşı yeteneklerini gösterme fırsatı bulacağını söyledi.

Russell, "Açıkçası her pilot, en iyi olana karşı yarışmak ister. Bu yüzden kendinizi böyle bir pilota karşı koyup nerede olduğunuzu görmek istersiniz."

"Bu fırsatı almak, muhtemelen herkes için bir onurdur. Ancak şu anda her şey bir varsayımdan ibaret."

"3 sene önce de (Formula 1'e katılmadan önce Formula 2'deyken) takım arkadaşı olarak birisini seçmem gerekirse, o kişinin Lewis olacağını söylemiştim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Önceki haber

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

27 dk
2
Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

1 g
3
Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

17 s
4
Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

2 s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

15 s
Son Haberler
Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
F1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

27dk
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

49dk
Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
F1

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

1 s
Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
F1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

1 s
Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
F1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

2 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
42dk

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor" Belçika GP
Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş Belçika GP
Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş
Formula 1 Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!
Formula 1 Formula 1

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

Son Haberler

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.