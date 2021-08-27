Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Son haftalarda Russell'ın 2022'de Mercedes'e geçeceği yönündeki söylentiler artsa da, yakın dönemde bu söylentiler biraz duruldu ve pilotlar bu konuda bir ağızlarını sıkı tutmaya başladılar.

Ancak Russell'ın Mercedes'e geçiş ihtimali tüm padoğun dikkatini çeken bir konu. Ferrari pilotu Leclerc ve Red Bull pilotu Verstappen, perşembe günü katıldıkları basın toplantısında bu konu hakkında soruları cevapladılar. Leclerc ve Russell, 2015'te Avrupa Formula 3 serisinde mücadele ederken Verstappen ve Russell kartingde mücadele etmişlerdi. Her ikisi de Russell'ı gridde ön sıralarda mücadele etme konusunda desteklediklerini ifade ettiler.

Leclerc, "George o koltuğu alırsa harika olur çünkü bunu hak ediyor."

"Formula 1'de araçlar çok farklı olduğu için değerlendirme yapmak her zaman çok zordur ve açıkçası George'un Williams'ta ne kadar iyi iş yaptığını değerlendirmek her zaman zor oldu."

"Ancak yine de o istikrarlı bir şekilde orada ve iyi şeyler başarıyor. Geçmişte de onunla yarıştım ve George'un ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."

"Bu yüzden o noktayı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. O koltukta böylesi yetenekli bir pilotun olması harika olacak." dedi.

Verstappen de George'un çok hızlı olduğunu ve mevcut takımında sonsuza kadar kalamayacağını söyledi.

Verstappen, "O, daha fazlasını hak ediyor. Ancak günün sonunda bu kararı vermek Mercedes'in görevi. Benim görevim değil."

"Ancak tabii ki onu bir pilot olarak çok yukarıda görüyorum. O, tabii ki çok genç. Bu yüzden daha genç olanların, özellikle de iyi pilotların bir noktada yükselmesi doğal bir şey." dedi.

Russell da katılmış olduğu basın toplantısında, 2022'de Mercedes'te yarışma fırsatı bulursa o zaman "muhtemelen tarihin en büyük pilotu" olan Lewis Hamilton'a karşı yeteneklerini gösterme fırsatı bulacağını söyledi.

Russell, "Açıkçası her pilot, en iyi olana karşı yarışmak ister. Bu yüzden kendinizi böyle bir pilota karşı koyup nerede olduğunuzu görmek istersiniz."

"Bu fırsatı almak, muhtemelen herkes için bir onurdur. Ancak şu anda her şey bir varsayımdan ibaret."

"3 sene önce de (Formula 1'e katılmadan önce Formula 2'deyken) takım arkadaşı olarak birisini seçmem gerekirse, o kişinin Lewis olacağını söylemiştim." dedi.