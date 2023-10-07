Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!
Charles Leclerc ve Lance Stroll, 2023 Katar F1 Grand Prix'si sprint yarışında birkaç kez pist limitlerini aştıkları için 5 saniye cezası aldılar.
Cumartesi sabahı FIA, lastiklerin yapısındaki bozulmadan ötürü 12. ve 13. virajlar için pist sınırlarında değişikliğe gitmişti. Bu kapsamda bu bölümde limitleri aşanlara ceza verilecekti.
Sürücülere, buna alışabilmeleri için 10 dakikalık ekstra bir antrenman seansı verildi ancak 19 turluk sprint yarışında bazı isimler sık sık buradaki limitleri aştı.
Ferrari sürücüsü Leclerc ve Aston Martin'den Lance Stroll, ihlalden ötürü beşer saniye zaman cezası aldı.
Her iki sürücünün de dört kez "haklı bir neden olmaksızın" pisti terk ettiği tespit edildi.
Sonuç olarak Leclerc yedincilikten 13. sıraya, Stroll ise 13. sıradan 15. sıraya geriledi.
Böylelikle dokuzuncu olan Fernando Alonso, sekizinci sıraya çıkarak bir puan aldı. Alex Albon ise sprint yarışını iki puanla kapattı.
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