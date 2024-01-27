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Leclerc ve Sainz, yeni yılın ilk testini gelecek hafta yapacak

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, yeni sezon öncesinde ilk testlerini gelecek hafta 2023 aracıyla gerçekleştirecekler.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Formula 1'de kış arasının bitmesine sayılı günler kalmış durumda; sürücüler yavaş yavaş kış antrenmanlarını tamamlayarak takım fabrikalarına gitmeye başladılar.

Geçtiğimiz günlerde Haas pilotları da 2024 araçları için koltuk ayarı yaptırdılar.

Şimdi Ferrari, hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın 2024'ün ilk kış testini gelecek hafta yapacağını açıkladı.

Resmi açıklamaya göre Leclerc ve Sainz, 29/30 Ocak tarihlerinde geçen yılki SF-23'ün direksiyonuna geçmek üzere Barselona'ya gidecek.

Test Pirelli lastik testi kapsamında gerçekleştirilecek.

Ayrıca 29 Ocak Salı günü Arthur Leclerc 2022 F1-75'i sürerken, 31 Ocak'ta Oliver Bearman bu aracı sürecek.

30 Ocak'ta Leclerc/Sainz 2022 Ferrari F1-75'i de sürecek. Bu, 30 Ocak'ta ikilinin yarım gün F1-75, yarım gün SF-23'ü süreceği anlamına geliyor.

Ferari'nin programı:

29 Ocak: Leclerc/Sainz (SF23 Pirelli testi) - Arthur Leclerc (F1-75)

30 Ocak: Sainz/Leclerc (SF23 Pirelli testi) - Leclerc/Sainz (F1-75)

31 Ocak: Oliver Bearman (F1-75)

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