Leclerc ve Sainz yeni içten yanmalı motora geçti

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Beklendiği üzere Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP öncesinde yeni bir içten yanmalı motora geçiş yaptılar.

Buna ek olarak Leclerc'in MGU-H'si ve daha önce duyurulduğu gibi kontrol elektroniği ünitesi değiştirildi.

Ayrıca McLaren'de Lando Norris'in aracına yeni bir yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoz sistemi takıldı.

Sergio Perez'in aracında ise enerji depolama ünitesi ve kontrol elektroniği ünitesi değiştirildi.

Leclerc hariç diğer isimler ceza almayacaklar. Monakolu pilot ise üçüncü kontrol elektroniği ünitesi nedeniyle 10 sıra grid cezası aldı.