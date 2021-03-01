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Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr.'la sprint yarış fikrini değerlendirdi.

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Leclerc ve Sainz sprint yarış fikrine sıcak bakıyor, Binotto temkinli

Formula 1, bir süredir yarış hafta sonlarına daha çok izleyici çekebilmek adına farklı tekliflerle takımların karşısına çıkıyor.

Uzun süre tartışılan ters grid fikri, başta Mercedes olmak üzere çoğu takım tarafından veto alınca, Stefano Domenicali liderliğindeki yeni F1 yönetimi sprint yarış teklifini sundu.

Teklif, tüm takımların onayıyla oy birliğiyle kabul edilmiş oldu ve 2021 sezonunda fikrin denenmesi hedefleniyor. Ayrıca yarışların detaylarını kararlaştırması için bir çalışma grubu oluşturuldu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sprint yarış konusunda şu sözleri söyledi: “Öncelikle, F1 ve FIA’yle yapılan görüşmelerde çokça etkileşim içindeyiz. Daha heyecan verici ve günün sonunda sonucu belirsiz yarışlara geçiş yapmanın çok güzel olacağını düşünüyoruz."

"Yani görüşmelerde erkenden pay sahibiyiz diyebilirim. Eğer bahsettiğim hedefi tutturabilirlerse, bu değişikliği destekliyoruz. Görüşmeler devam ediyor, şu anki konuşmalar en azından iyi bir sonuç vaat ediyor."

"Fakat yine de detayları incelememiz gerektiği kanaatindeyim. Bu açıdan detayların farkı yaratacağını düşünüyorum. Yani takım çalışması devam ederse iyi bir çözüm bulabileceğimizi umuyorum."

Takımın genç yıldızı Charles Leclerc ise fikre sıcak bakıyor.

Leclerc, “Benim, yani bir sürücünün bakış açısıyla, çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bence en azından denenmeli. Sonrasında puan vs. yönünden tüm bunların nasıl işleyeceğini anlamalıyız."

"Bence en önemli şey, ana yarışın değerini kaybetmemesi ve yine öncelikli yarış olması. Yani evet, benim açımdan temel hedefin bu olduğunu söyleyebilirim. Fakat en azından bunu denemek ilginç olabilir – daha çok saldırıda bulunabileceğimiz kısa bir yarış. Yani denemekten mutlu olacağımı söyleyebilirim.” dedi.

Son olarak takıma yeni katılan Carlos Sainz Jr. fikrini belirtti: “Şahsen denemeden hiçbir zaman bilemeyeceğimizi düşünüyorum. İlk defa denemeden tam olarak nasıl sonuçlanacağını bilemeyeceğiniz bir şey."

"Şahsen ana yarışın -Grand Prix- değerini kaybetmemesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bir grand prix hafta sonunda 2 galibin olmasının bazen tehlikeli olabileceğini düşünüyorum ve 2 yarış yapsak da tek galip olduğundan emin olmamız gerek."

"Fakat bunun haricinde, bunu deneyebileceğimiz bir sene varsa, bunun 2021 olacağını düşünüyorum. Bence, gelecekteki hedefleri göz önünde bulundurduğumuzda bu tür şeyleri denemek için iyi bir fırsat. Yani evet, bakıp göreceğiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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