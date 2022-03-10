Leclerc ve Sainz, "sorunsuz" günün ardından mutlu

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Ferrari, bugün gerçekleştirilen teste az sayıda güncelleme getirdi ve bundan ötürü hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu pistte, ayarlara odaklandılar ve aracı anlamaya devam ettiler.

Ayrıca dalgalanmayı azaltmak için getirilen yeni çözümleri de test ettiler.

64 tur atan Charles Leclerc, üçüncü bitirdiği günün ardından şöyle dedi: "Bahreyn'deki ilk test geride kaldı. Burada karşı karşıya olduğumuz şartlar, buradaki sıcaklık çok yüksek olduğu için Barselona'ya oranla çok farklı."

"Bu sabah bizim için her şey yolunda gitti. Hedeflediğimiz tur sayısına ulaştık ve planladığımız tüm testleri yaptık. Bu yüzden de mutluyum."

"Tur zamanları ise temsili değil. Şu anda sadece kendimize odaklanıyoruz. Başımızı önümüze eğdik ve çalışıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

54 atarak günü ikinci kapatan Carlos Sainz da genel olarak mutlu görünüyor.

"Barselona'da bıraktığımız yerden devam ettiğimiz, benzer çalışma programları yaptığımız fakat ayar aralıklarını da kontrol ettiğimiz bir başka güzel test günü daha oldu."

"C3 lastiklerle son denemememizi yapamadık çünkü kırmızı bayrak vardı fakat genel olarak bizim için çok önemli olan iki veya üç şeyi test ettik ve sorunsuz bir günü geride bırakmayı başardık."

"Mekanikerler sıcakta çok fazla iş yaptılar ve bunu yapmak hiç kolay değil. Bu yüzden onlara, çabalarından ötürü teşekkür ederim."

"Önümüzde birkaç uzun test günü daha var. Umarım onlar da verimli geçer."