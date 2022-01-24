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Leclerc ve Sainz, bu hafta Ferrari SF21 ile Fiorano'da piste çıkacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Scuderia Ferrari, 2022 sezonunu hazırlıkları kapsamında yarın testlere başlıyor. İlk gün direksiyona Robert Shwartzman geçecek. Sonraki iki günde Charles Leclerc ve Carlos Sainz direksiyona geçerken, final gününde yine Rus pilot sürüş yapacak.

Leclerc ve Sainz, bu hafta Ferrari SF21 ile Fiorano'da piste çıkacak
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Ferrari, motorları yeniden çalıştırıyor. Yarın Fiorano'da, 2022 hazırlıklarının yeni bir safhasına geçilecek ve dört günlük süreçte Charles Leclerc, Carlos Sainz ve test pilotu Robert Shwartzman sürüş yapacak.

Bu testin amacı, sürücüler, mühendisler ve pist üstünde çalışan mekanikerlerin yeni sezon öncesinde antrenman yapması ve güven kazanmasını sağlamak gibi görünüyor.

FIA, bu sezon yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemeler nedeniyle takımların 2021 de dahil olmak üzere tüm eski araçlarla test yapmasına izin verdi. Çünkü yeni araçlar, eski araçlara hiçbir açıdan benzemiyor. Ferrari de bundan ötürü testi SF21 ile yapmayı seçti.

Testin açılışını yapacak isim Robert Shwartzman olacak. Rus pilot, Formula 2'de geçirdiği yılların ardından artık bu seriye dönmeyecek ve temelde Ferrari'deki görevine odaklanacak.

Rus sürücü, SF21'i  Yas Marina'daki testlerde kullanmıştı ve bir kez daha direksiyona geri dönmüş olacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Çarşamba günü direksiyona Charles Leclerc geçecek ve ertesi gün Carlos Sainz sürüş yapacak Her ikisi de gün boyunca yarış hafta sonuyla alakalı çeşitli prosedürler deneyecek.

Böylelikle ikili, yeni sezon öncesinde tekrar sürüş hissini yaşamış olacaklar. Aynı zamanda mühendislerle de tekrar çalışacaklar.

Shwartzman Cuma günü piste geri dönecek ve testi tamamlayan isim olacak.

Geçen yıl bu testlere Mick Schumacher de katılmıştı. Fakat bu yıl için testlerde yer alması planlanmıyor.

Robert Shwartzman, Ferrari SF21

Robert Shwartzman, Ferrari SF21

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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