Leclerc ve Sainz, Barselona'daki 2025 lastik testini tamamladı
Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz, tıpkı dün olduğu gibi bugün de Barselona'da 2025 Pirelli lastikleriyle test sürüşü gerçekleştirdiler.
Pirelli tarafından düzenlenen ve sadece Ferrari'nin katıldığı testte İtalyan üretici, 2025 için temel oluşturması planlanan prototip lastiklerini test etti.
Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın yer aldığı test için 2023 SF-23'ü kullandı. Test programı tamamen Pirelli'nin isteği doğrultusunda düzenlendi ve ikili yarımşar gün SF-23'ü sürdü.
Photo by: Pirelli
Test Pirelli a Barcellona, Charles Leclerc con la SF-23 è stato il più veloce in 1'15"068
Bugünkü seans düne kıyasla daha soğuk şartlarda gerçekleştirildi. En iyi zamanı 1:15.068 olan Leclerc, yarım gün de Ferrari F1-75'i sürdü.
Diğer tarafta Carlos Sainz da, SF-23 ile 90 tur tamamladı ve en hızlı turu 1:15.802 oldu.
2022 Ferrari ile SF-23 arasında 1.152 saniye vardı fakat iki araçta farklı lastikler olduğunu belirtmek gerekiyor.
Ferrari'nin iki gün boyunca topladığı veriler, herhangi bir kayırmacılığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla tüm takımlarla paylaşılacak.
Yine de Ferrari'nin yeni sezon öncesinde iyi bir antrenman yaptığı ve sürücülerden doğrudan geri bildirim alabildiğini söylemekte fayda var.
Photo by: Pirelli
Test Pirelli a Barcellona, Carlos Sainz in azione con la SF-23, ma c'era anche una SF-75
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