Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Ferrari, Barselona'daki Pirelli testlerinin ilk gününü tamamladı: Sabah Carlos Sainz ve öğleden sonra Charles Leclerc, Ferrari SF-23'ün direksiyonuna geçerek 2025 Pirelli lastiklerini test ettiler.

Pirelli, 2025 yılında aşırı ısınmayı azaltmayı amaçlıyor ve test programı da temelde buna yönelikti.

İkilinin gün boyunca attığı tur sayısı 139'du ve bu da iki GP mesafesinin biraz üzerine denk geliyordu. Sainz 79 tur atarken, Monakolu pilot 60 tur attı. Sainz'ın en iyi turu 1:15.610 olurken, Leclerc 1:16.097 yaptı. Fakat karşılaştırma yapmak anlamsız çünkü eşit koşullarda sürüş yapmadılar.

Photo by: Pirelli Test Pirelli a Barcellona, Carlos Sainz sulla SF-23

İkinci bir Ferrari de Katalonya pistinde sürüş yaptı: Bu, bir F1 aracıyla ilk kez sürüş yapan Arthur Leclerc'e emanet edilen SF-75'ti.

Genç Monakolu sürücü, Pirelli lastik testine katılmasa da gün boyunca iki yıllık Ferrari'siyle çok sayıda tur attı.

Yarın sadece iki pilot sürüş yapacak: Charles Leclerc sabah SF-23'le, Carlos Sainz ise 2024 sezonu öncesinde antrenmanlarını yoğunlaştırmak üzere SF-75'le sürüş yapacak.

Öğleden sonra iki Ferrari pilotu araçlarını değiştirecek ve test programını tamamlayacak.