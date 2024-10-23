Leclerc ve Sainz, Austin başarısından sonra Ferrari'nin strateji şefini övdü
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Ferrari'nin Amerika Grand Prix'sinde aldığı sonuçlardan sonra takımın strateji şefini övdü.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Ferrari'nin Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde elde ettiği sansasyonel 1-2 sonucunun ardından, etkileyici bir gelişme kaydettiği için Scuderia'nın strateji departmanını övdü.
Sainz ve Leclerc, cumartesi günkü sıralama turlarında üçüncü ve dördüncü en hızlı turları attı ve böylece Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si gridinde ikinci çizgiyi kapattı.
Beş kırmızı ışık söndüğünde, her iki Ferrari de ikinci çizgiden harika bir başlangıç yaptı. Lando Norris ve Max Verstappen aralarında mücadele ederken pist dışına çıktıklarında Leclerc, iç tarafta avantajlı pozisyona sahipti.
Yarışın başında çıkan güvenlik aracı, yarış tekrar başlarken Leclerc'in Verstappen'e karşı sert bir şekilde savunma yapmasını gerektirse de Monakolu pilot yarışı domine ederek sezonun üçüncü zaferini elde etti.
Takım arkadaşı Carlos Sainz ise yarışın ilk aşamalarında teknik sorunlardan şikayet etti ancak Ferrari, ayarlarla yaptığı bir müdahaleyle sorunu çözmeyi başardı. İspanyol pilot, pit stoplarda Verstappen'i geride bırakmayı başardı ve ardından Ferrari’nin sezonun ikinci 1-2'sini elde etmesini sağladı.
Yarışın ardından Leclerc ve Sainz, Ferrari'nin strateji şefi Ravin Jain ile podyuma çıktı. Jain, 2022 Formula 1 sezonundaki hataların ardından eski strateji şefi Inaki Rueda'nın yerine geçmişti.
Ravin Jain, Yarış Stratejisti Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Hint kökenli olan Jain, aralarında Caterham ve Williams'ın da bulunduğu çok sayıda Formula takımında staj yaptı. Scuderia Ferrari'ye 2016 yılında matematiksel modelleme mühendisi olarak katıldı 6 ay boyunca bu pozisyonda çalıştıktan sonra ve 2017 yılında yarış stratejisi mühendisi olarak görevine başladı. 2023 yılında ise takım patronu Frederic Vasseur tarafından Inaki Rueda'nın yerine strateji şefi olarak atandı.
Jain'in Ferrari'deki rolü sorulduğunda Leclerc şunları söyledi: “O inanılmaz biri. Ravin'e gerçekten çok güveniyorum. Mükemmel bir iş çıkardı. Bu pozisyon için oldukça genç ama her zaman çok sakin.”
“Bu da gerçekten gerekli, duyguları da çok iyi yönetiyor ki bu geçmişte strateji açısından belki de en büyük zayıflıklarımızdan biriydi. Bu durum Ravin ile çok değişti. Şu anda çok güçlü bir pist ekibimizin olduğunu düşünüyorum.”
Carlos Sainz da takım arkadaşı Leclerc'e katıldı ve şunları ekledi: “Son birkaç yıl içinde Ferrari'de kaydedilen ilerleme için Ravin ve tüm strateji ekibine haklarını vermek gerekiyor.”
“Bence o tarafta ilerleme görmek önemliydi ve perde arkasında çok fazla çalışma yapıldı. Tabii ki Ravin bu çalışmalarda temel rolü oynadı.”
“Birçok kez söylediğim gibi, yarış günü iyi bir araca sahip olmak stratejinin işe yaramasına yardımcı olur. Bu yıl, geçen yıla kıyasla çok güçlü bir araca sahip olduğumuzu hissediyorum.”
“Bu yıl lastikleri daha az aşındıran ve yarış günü daha rekabetçi olmamızı sağlayan bir araca sahip olmak daha fazla esneklik ve stratejiyle oynamak için daha iyi fırsatlar sunuyor.”
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari takım üyeleriyle kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari
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