Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş
Ferrari patronu Frederic Vasseur, hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın 2025 Formula 1 aracının gelişimine "doğrudan dahil olduğunu" söyledi.
2024 aracı üzerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Ferrari, kendisine sürüşü daha kolay bir araç tasarlama hedefi belirledi.
Önceki aracın çalışma aralığı daha dardı ve sürücüler hafta sonu boyunca istediği ayarları bulmakta güçlük çekiyordu.
Rüzgar hassasiyeti nedeniyle bazı hafta sonları denge sorunu da yaşayan İtalyan ekibin, yıl sonunda bazı iyi adımlar attığı görüldü.
Ferrari'nin yeni aracı tasarlarken faydalandığı bir diğer şey de sürücülerin verdiği geri bildirimler oldu.
Ferrari patronu Frederic Vasseur, iki farklı sürüş tarzına sahip olan Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in araç gelişimine doğrudan dahil olduğunu açıkladı.
Fransız patron, "Carlos ve Charles en başından beri yeni aracın gelişiminde aktif rol oynadılar ve durumdan oldukça memnunlar."
"Onları en başından itibaren işin içine katmak çok önemli."
"Sezon sonunda çok yoruldular, iki ya da üç hafta dinlenecekler ve 9 ya da 10 Ocak'ta fabrikaya geri dönecekler."
"Gelecek yılın programı daha da yoğun olacağı için şimdi boş zamanlarını iyi şekilde değerlendirmeleri çok önemli." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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