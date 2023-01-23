Leclerc ve Norris, iki istenmeyen rekoru kırmaya çok yakın
Charles Leclerc ve Lando Norris, her an pek de istenmeyen iki rekora imza atabilirler.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen gibi isimlerin başını çektiği eski jenerasyon, yavaş yavaş bayrağı Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell gibi sürücülere devrediyorlar.
Bir zamanların dört genç yeteneği şu an oldukça tecrübeli isimler. Verstappen son iki seneyi dünya şampiyonluğuyla tamamlarken, Leclerc özellikle sıralama turlarında tarihi performanslar sergiliyor.
Üç senelik Williams macerasının ardından Mercedes'e geçen Russell, 2022 Brezilya GP'sinde çok aradığı ilk galibiyetine ulaştı; Norris ise orta sıralarda hem hızı, hem de istikrarıyla göz doldurmakta.
Ancak bu isimlerden bazılarının pek de istenmeyen rekorlar kırma ihtimali mevcut.
Charles Leclerc - Şampiyonluğa ulaşamadan en çok pole pozisyonu kazanan isim
Geçen yıl gridin en iyi sıralama pilotu olduğunu kanıtladığı bir sezon geçiren Leclerc, F1-75'in Cumartesi günü baskın olmasından da faydalanarak tam dokuz pole pozisyonu elde etti!
Ancak gerek dayanıklılık sorunları, gerek strateji hataları, gerek de kendi yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu dokuz pole pozisyonundan yalnızca ikisini galibiyete çevirebilen Leclerc, bu kadar hatanın arasında doğal olarak şampiyonluk savaşından da koptu ve ilk şampiyonluğuna ulaşamadı.
2019 sezonunda yedi, 2021 sezonunda iki pole pozisyonu elde eden Leclerc'in kariyerinde an itibariyle 18 pole pozisyonu bulunuyor.
Mevcut rekor 20 pole pozisyonu ile Valtteri Bottas'a ait ve Alfa Romeo'nun durumu düşünüldüğünde bu rekoru ilerletmesi pek olası değil, dolayısıyla Leclerc, sadece üç pole pozisyonu daha elde ettiği takdirde bu rekoru ele geçirecek.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Erik Junius
Lando Norris - Galibiyete ulaşamadan en çok puan toplayan pilot
2020-2021 sezonlarında sporun büründüğü kaotik hava ve orta sıralarda yarışan Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve Sergio Perez gibi isimlerin galibiyet aldıkları düşünüldüğünde, Norris'in halen ilk galibiyetine ulaşamamış olması şaşırtıcı bir durum.
Pole pozisyonundan başladığı 2021 Rusya GP'sinin son turlarında gelen yağmurun ve takımın tavsiyesini dinlememesinin sonucu galibiyeti kaçıran Norris, geçen sene podyuma çıksa da yine galibiyete ulaşamadı.
Gelecek sezona toplam 428 kariyer puanıyla başlamaya hazırlanan Norris, sezon başına 107 puan toplayarak ne kadar istikrarlı olduğunu göstermeyi başardı, ancak gelecek sezonu bu bantta geçirmesi sonucu istenmeyen bir rekora imza atma riski var.
Mevcut rekor, gelecek sezon spora dönmeye hazırlanan Nico Hulkenberg'e (521 puan) ait, dolayısıyla Norris, şampiyonayı Hulkenberg'in 94 puan önünde tamamladığı takdirde rekoru kıracak.
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