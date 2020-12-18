Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"

Takım patronlarına göre Charles Leclerc şu anda Formula 1’deki en iyi pilotlardan biri. Birçoğuna göre Monakolu pilotun önünde sadece Hamilton ve Max Verstappen yer alıyor.

Fakat Bernie Ecclestone’un bu konudaki görüşü tamamen farklı. İtalyan gazetesi La Stampa’ya konuşan İngiliz: “Şu anda sporda iyi gidiyor ve öyle de devam edecek."

"Ama yine de gelecekte ondan özel bir şeyler göreceğimizi düşünmüyorum.” dedi.

Lewis Hamilton da Ecclestone tarafından eleştiriye maruz kaldı ama konu, pist üstündeki performansı değildi.

“Tabii ki yeteneği konusunda şüphe yok, başardıkları ortada. Ama pist dışında bazı sorunlara yanlış yolla dikkat çekti. Sahne arkasındaki sessizlikte bence daha çok şey başarabilirdi.” dedi 90 yaşındaki iş insanı.

Sadece sürücüler değil Formula 1’in kendisi de Ecclestone’un eleştirilerinden kaçamadı. “Alain Prost ve Niki Lauda dönemindeki Formula 1 bana daha çok hitap ediyor. O zamanlar direksiyonun arkasındakiler sürücülerdi, şimdilerdeyse her şey pit duvarından yönetiliyor.”

Ecclestone’a göre son yıllarda pit stop stratejileriyle kazanılan yarışların sayısı hayret verici. Belki de Ecclestone'un yıllar önce söylediği gibi pistlere sulama sistemi taktırmanın zamanı artık gelmiştir.