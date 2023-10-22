Leclerc ve Hamilton inceleme altında, diskalifiye olabilirler!

Mercedes ve Lewis Hamilton, Amerika GP'de belki de bu sezonki en rekabetçi yarışını geride bıraktı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Hamilton, yarış galibi Max Verstappen'in sadece 2 saniye arkasında finiş gördü. Ancak Max Verstappen'in de dediği gibi, daha iyi bir strateji ile Hamilton bugün kesinlikle zafere ulaşabilirdi.

Diğer tarafta Leclerc ise pole pozisyonundan başladığı yarışta Ferrari'nin tek pit-stop stratejisi yüzünden yarış boyunca geriledi ve 6. sırada finiş gördü.

Ancak iki pilot da bugün aldıkları puanları kaybedebilir gibi duruyorlar ve diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıyalar.

Yarışın ardından FIA'nın rutin kontrollerinde, hem Leclerc hem de Hamilton'ın araçlarının taban plakası aşınmasıyla ilgili uygunluk kontrollerini geçemediğinin tespit edilmesinin ardından iki pilot da FIA komiserlerine sevk edildi.

Bildiğiniz gibi, Formula 1 araçlarının tabanlarında araçların yere fazla yakın gitmesine engel olmak için tahta plakalar yer alıyor.

Araçların yere tehlikeli derecede yakın bir şekilde yarışmadığından emin olmak için bu plakaların aşınabileceği oran sınırlanıyor.

Yarış sonrası kontrollerinde bu taban plakası kontrol ediliyor ve eğer plaka, izin verilenden fazla aşındıysa o aracı kullanan pilot yarıştan diskalifiye ediliyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Plank

Leclerc ve Hamilton, 2023 Formula 1 teknik düzenlemelerinin 3.5.9 e) maddesini ihlal etmiş gibi duruyorlar.

Bu bölümde şu ifadelere yer veriliyor: "Alt yüzey baz alınarak normal olarak ölçülen tahta grubunun kalınlığı 10mm olmalı ve plank yeni olduğunda da değişmemelidir."

"Aşınma nedeniyle minimum 9 mm kalınlık kabul edilecektir."

COTA'nın tümsekli yapısı nedeniyle araçların tabanları burada yere fazlasıyla değiyor ve aşınma oranı artıyor. Ayrıca, bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanması da takımların araçların sürüş yüksekliğini değiştirememesine neden oldu.

Yine de bu kuralın ihlali söz konusuysa, iki pilotun da yarıştan diskalifiye edilmesi oldukça muhtemel.