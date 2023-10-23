Leclerc ve Hamilton, Amerika GP'den diskalifiye edildi!

Mercedes ve Lewis Hamilton, Amerika GP'de belki de bu sezonki en rekabetçi yarışını geride bıraktı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Hamilton, yarış galibi Max Verstappen'in sadece 2 saniye arkasında finiş gördü. Ancak Max Verstappen'in de dediği gibi, daha iyi bir strateji ile Hamilton bugün kesinlikle zafere ulaşabilirdi.

Diğer tarafta Leclerc ise pole pozisyonundan başladığı yarışta Ferrari'nin tek pit-stop stratejisi yüzünden yarış boyunca geriledi ve 6. sırada finiş gördü.

Ancak artık bunların pek bir önemi yok zira iki pilot da Amerika Grand Prix'sinden diskalifiye edildiler.

Diskalifiye edilmelerinin nedeni ise araçlarındaki tahta taban plakasının izin verilenden daha fazla aşınması.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-22 plank

Bildiğiniz gibi, Formula 1 araçlarının tabanlarında araçların yere fazla yakın gitmesine engel olmak için tahta plakalar yer alıyor.

Araçların yere tehlikeli derecede yakın bir şekilde yarışmadığından emin olmak ve sürüş yüksekliğinde minimum bir sınır belirlemek için bu plakaların aşınabileceği oran sınırlanıyor.

Yarış sonrası kontrollerinde bu taban plakası kontrol ediliyor ve eğer plaka, izin verilenden fazla aşındıysa o aracı kullanan pilot yarıştan diskalifiye ediliyor. Bu konuda oldukça sert bir tutum var.

Fotoğraf: Ronald Vording Mercedes W14'ün tabanındaki tahta plakayı görebilirsiniz

Yarışın ardından FIA'nın rutin kontrollerinde, hem Leclerc hem de Hamilton'ın araçlarının taban plakası aşınmasıyla ilgili uygunluk kontrollerini geçemediği tespit edilmişti. Bunun üzerine iki pilot da FIA komiserlerine sevk edildi.

Bu konuda bir ihlal olması durumunda verilecek ceza oldukça açıktı ve beklendiği gibi iki pilot da Amerika Grand Prix'sinden diskalifiye edilerek yarış sonu klasmanından çıkarıldılar.

Böylelikle Lando Norris iki, Carlos Sainz ise üçüncü sıraya yükseldi ve İspanyol pilot podyuma çıkmış oldu.

Hamilton ve Leclerc'in yarış sonucundan çıkarılmasıyla Logan Sargeant da ilk 10'a girdi ve çaylak pilot, kariyerinin ilk puanlarını kendi evindeki yarışta almış oldu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45