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Leclerc ve Ferrari'nin yeni sözleşmesinin önemli ayrıntıları belli oldu

İtalyan yayınına göre Charles Leclerc'in yeni Ferrari kontratının son sezonunda 50 milyon euro kazanabileceği açıklandı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

2019'da takıma katıldığından bu yana Ferrari'nin şampiyonluk arayışının önemli bir parçası olan beş kez Grand Prix kazanan pilotun Perşembe günü takımla yeniden anlaştığı açıklandı.

Ancak basın açıklamasında detaylara yer verilmedi.

Gazzetta dello Sport sözleşmenin büyük olasılıkla beş yıllık olduğunu ve son sezon olan 2029'da pilot için 50 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

İtalyan yayınına göre: "Leclerc'in Maranello'da kalışı 2029 yılına kadar sürecek, sözleşmenin üçüncü yılından sonra performansa bağlı çıkış maddeleriyle düzenlenecek ve ücretler yıllar içinde artacak."

"Böylece Charles, menajer Nicolas Todt'un yardımıyla, 31 yaşına gireceği son tarihe kadar kalırsa şu anki 25 milyon euro'luk kazancını yaklaşık iki katına çıkarabilir."

Performans maddeleri muhtemelen her iki yönde de işleyecek ve Leclerc 2027 sezonundan sonra Ferrari'nin kendisine şampiyonluk kazandıracak bir araç vermemesi halinde serbest kalacak, takım da performans gösterememesi halinde pilotu takımdan gönderebilecek.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ancak şimdilik her iki taraf da bir dünya şampiyonluğunun yakın olduğuna inanıyor.

Takımın patronu Fred Vasseur, "Kendisini, 'sınırlarını zorlamaya yönelik bitmek bilmeyen arzusuyla' tanıyoruz. Yarışta mücadele etme ve geçiş konusundaki olağanüstü yeteneklerini takdir ediyoruz." 

"Charles'a kazanan bir araç vermeye kararlıyız. Onun kararlılığının ve bağlılığının hedeflerimize ulaşmamızda fark yaratacak unsurlar olduğunu biliyoruz." dedi.

Leclerc de Scuderia'ya olan inancının tam olduğunu söylüyor.

"En iyisinin henüz gelmediğine inanıyorum. Bu sezonun başlaması, daha fazla ilerleme kaydetmek ve her yarışta rekabetçi olmak için sabırsızlanıyorum." 

"Hayalim hâlâ Ferrari ile Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak."

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