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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Leclerc ve Ferrari, Türkiye GP'deki stratejiden pişmanlık duymuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc ve Ferrari, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geçiş lastikleriyle devam etmeye çalışma kararından pişmanlık duymuyorlar.

Leclerc ve Ferrari, Türkiye GP'deki stratejiden pişmanlık duymuyor

Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışta, yağmur neredeyse hiç yağmadı ancak pist kurumadığı için hem yarış lideri Valtteri Bottas hem de Red Bull pilotu Max Verstappen, 36. turda pite gelerek yeni set geçiş lastiklerine geçmeyi seçtiler.

Fakat pist stoplar öncesinde Verstappen'in ardında yer alan Leclerc, pistte kalmayı seçti ve başlangıçta rakipleri ona yaklaşamadığı için doğru seçimi yapmış gibi görünüyordu.

Sonrasında Leclerc, lastiklerinin veriminin düşmeye başlamasıyla beraber zorlandı ve liderliği Bottas'a kaybetmesinden kısa bir süre sonra da, 47. turda pite girdi.

Hem Bottas hem de Verstappen'in ardında kalan Leclerc, yeni set geçiş lastiklerinin son bölümde iyi bir tempo göstermemesiyle beraber üçüncülüğü Sergio Perez'e kaybederek dördüncü sırada finiş gördü.

Podyum adayı olmasına ve bunu kaybetmesine rağmen Leclerc, Ferrari'nin stratejisinden memnun olduğunu ve pistte kalmanın bir kumar olmadığını belirtti.

Leclerc, "O noktada ihtiyacım olan tüm bilgilere sahiptim ve Valtteri benden önce pite girdiğinde, takım telsizinden pek çok soru sorup, 'yeni set geçiş lastikleriyle atılan tur zamanları nasıl?' diye soruyordum."

"Aslında aşağı yukarı ilk beş veya altı tur iyi bir tempoda gidiyorduk. Bu yüzden benim için sadece kumar oynamak gibi bir şey değildi."

"Bence tempo oldukça iyiydi ve hepimiz bu seçimden emin görünüyorduk. Fakat altı ya da yedi tur için yeni set geçiş lastiklerine geçmemizle beraber bizim için biraz garip bir yarış oldu. Yeni lastikler bir tür ufalanma aşamasındaydı ve bu ufalanma aşamasını geçtikten sonra, yeniden çok fazla tempo buluyorsunuz."

"Temelde olan şey buydu. Fakat benim tarafımda herhangi bir pişmanlık durumu yok." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, arrives on the grid

Charles Leclerc, Ferrari SF21, arrives on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Leclerc'i pistte tutma kararının, Carlos Sainz'ın pit stopu sonrası, kullanılmış lastiklerde yaptıkları değerlendirmeler sonrası aldıklarını belirtti.

O noktada kullanılmış geçiş lastikleriyle problem yaşayacaklarına dair herhangi bir işaret olmadığını belirten Binotto, yeni lastikler kadar güçlü performans gösterip gösteremeyeceğinden de şüphe ettiklerini belirtti.

Binotto, "Carlos'u pite aldık ve o noktada tekerleklerinde ne kadar lastik kaldığını biliyorduk."

"Bu verileri göz önünde bulundurarak, en azından güvenlik anlamında yarışı bitirebileceğimize inanıyorduk."

"Yani güvenlik anlamında tüm şartların yerinde olduğunu biliyorduk. O zaman her şey tamamen performansla alakalıydı."

"Charles'ın da dediği gibi, pistte kalmayı seçtiğimiz noktada performans iyiydi. Fakat sonra pist şartları değişti, pist artık daha kuruydu ve pite girmek zorunda kaldık." dedi.

Leclerc, eski geçiş lastiklerinin performansı düştüğü için, pistte kalmanın bir yararı olmadığını düşünüyor.

“Dürüst olmak gerekirse, eğer pit stop yapmasaydık gerçekten çok ama çok zor olurdu."

"Pit stoptan önceki son dört turda, arka lastikleri yönetmek çok zordu ve bu sebeple pit stop yapmak zorunda kaldık."

"Arka lastiklerin kilitlenmesiyle uğraşmak zorunda kalıyordum ve bu da beni hata yapmaya itiyordu. Sonunda, pit stopla bitirdiğimiz noktadan daha ilerisine gidebileceğimizi düşünmüyorum." dedi.

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