Leclerc, Russell ve Albon, F1'in Espor etkinliğine katılacak!
Charles Leclerc, George Russell ve Alex Albon, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ikinci F1 Esports Sanal Grand Prix'sinde yarışacaklar.
Leclerc ve Albon, Williams pilotu Russell ile birlikte Formula 1'in resmi F1 Eseries etkinliğine katılacaklar.
Lando Norris ve Nicholas Latifi ise ilk yarışın ardından ikinci yarışta da mücadele edecekler.
Günümüz F1 sürücülerine, Bahreyn yarışında 13. sırada yer alan eski F1 pilotu Johnny Herbert ve ünlü kriketçi Ben Stokes eşlik edecek.
Supercars sürücüsü Andre Heimgartner da Pazar günkü yarışta yer alacak isimlerden bir diğeri olacak. Etkinliğe katılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Racing Point de daha önce Lance Stroll ile Sergio Perez'in sonraki etkinliklerde yer alacağını doğrulamıştı. Ancak bu hafta sonu piste çıkıp çıkmayacakları belli değil.
Yarış, normalde Vietnam GP hafta sonunda yapılacak. Fakat Albert Park pistinde gerçekleştirilecek. Çünkü Hanoi pisti, resmi F1 oyunun 2019 versiyonunda bulunmuyor.
Yarış, pazar günü TSİ 23:00'te gerçekleştirilecek.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Alexander Albon , Charles Leclerc
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Leclerc, Russell ve Albon, F1'in Espor etkinliğine katılacak!
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