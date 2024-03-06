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Leclerc, Vasseur'un Ferrari'de değişiklik yapmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş

Charles Leclerc, Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur'ün göreve geldikten sonra vizyonunu hayata geçirmek ve takımı değiştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını düşündüğünü kabul etti.

Matt Kew Jonathan Noble
Güncel:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Mark Sutton / Motorsport Images

Eski Renault ve Sauber F1 takım patronu Vasseur, Mattia Binotto'nun yerine atandığı Aralık 2022'de Scuderia'nın kontrolünü devraldı.

Görev süresi boyunca Vasseur, Enrico Cardile'yi Ferrari'nin yeni teknik direktörü olarak onayladı, Laurent Mekies'i yarış direktörü olarak değiştirdi ve en önemlisi, yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı 2025'ten itibaren ünlü takıma katılmak üzere Mercedes'ten ayrılmaya ikna etti.

Leclerc, Vasseur'ün takımı anlayarak gerekli değişiklikleri yapmasının beklediğinden kısa sürdüğünü söyledi.

Ferrari'nin Vasseur yönetiminde ne kadar değiştiği sorusuna Leclerc, "Çok fazla. Fred geldiğinde, bu yeni pozisyona yerleşmeden önce biraz zaman almasını bekliyordum."

"Çok fazla geçmişi olan büyük bir takım - 15-20 yıldan beri tamamen aynı şekilde yapılan şeyler var. Dolayısıyla oraya gittiğinizde insanların, İtalyanların nasıl çalıştığını ve Ferrari gibi bir takımın çalışma şeklini anlamanız gerekiyor."

"Bence Fred çok ama çok çabuk anladı ve vizyonunu takıma çok çabuk yerleştirdi ve neyi başarmak istediği ve bunları nasıl başaracağı konusunda çok net fikirleri var." şeklinde cevap verdi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton'ın 2006'da GP2 Serisi şampiyonluğunu kazandığı ART Grand Prix takımını yöneten Vasseur, Leclerc ile de uzun yıllara dayanan bir ilişkiye sahip.

Monakolu pilot, 2016'da GP2 Serisi şampiyonluğuna giden yolda Vasseur'ün ART takımı için yarışırken, 2018'de F1'e geçtikten sonra Sauber'de Vasseur ile yeniden bir araya gelmişti.

Leclerc, bu uyumun ikilinin dürüst bir çalışma ilişkisinden keyif almasını sağladığını ve Vasseur'ün başarı getirme planıyla "tamamen uyumlu" olduğunu söyledi.

Leclerc, "Açıkçası, Fred ile çok iyi bir ilişkim var. Olaylarla yüzleşmek ve bu yeni çalışma biçimi konusunda her zaman çok açık olduk."

"Fred'in takım için orta ve uzun vadeli vizyonuyla tamamen uyumluyum. Bu, sözleşmeyi yenilemek istediğimde yaptığım görüşmelerin de bir parçasıydı."

"Ferrari'yi ne kadar sevsem de ve sanırım bunu herkes bilse de, güvendiğim bir takımla yeniden sözleşme imzalamak benim için önemliydi. Ve durum kesinlikle buydu." dedi.

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