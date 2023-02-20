Leclerc: "Vasseur takımın çalışma biçmine hızlıca uyum sağladı"
Charles Leclerc, Formula 1'e adım attığından beri tanıdığı yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'un takıma hızlıca uyum sağlayabildiğini söylüyor.
Umut verici başlayan ancak büyük hayal kırıklığıyla sonlanan 2022 sezonunun ardından Mattia Binotto ile yollarını ayıran Ferrari, kısa süre içinde eski Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur ile anlaştı.
Ocak ayında resmen görevine başlayan Vasseur böylece geçmişte irili ufaklı başarılara imza attığı eski sürücüsü Leclerc ile de yeniden bir araya geldi.
İkilinin geçmişi 2016 sezonuna dayanıyor; o sezon GP3'te Vasseur'un sahibi olduğu ART GP adına yarışan Leclerc, çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.
2018 sezonunda Alfa Romeo Sauber ile F1'e adım atan Leclerc, bir önceki sezon takım patronluğuna başlayan Vasseur ile bir daha çalışma fırsatı yakalamıştı.
Vasseur hakkında konuşan Leclerc, "Kendisini takıma bu kadar iyi tanıtmasından çok etkilendim."
"Ferrari daha önce alışık olduğumuzdan çok farklı, burası çok büyük bir camia. Ancak kendisi göreve başladıktan sadece birkaç gün sonra Ferrari'nin çalışma şeklini anlamayı başardı."
"Ne istediği konusunda çok net, insanları doğru zihniyete ve doğru ortama sokarak ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlama konusunda son derece başarılı."
"Ferrari'ye getirdiği şey en önemli şey bu, eminim ki bize katkı sağlayacak." dedi.
Birçok takım, 2026 için Honda ile görüşmeye başlamış!
Galeri: Yeni araçların ilk pist üstü görüntüleri
Son Haberler
McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı
McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı
Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak
Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak
Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"
Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici" Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"
Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"
Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak" Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.