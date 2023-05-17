Leclerc: "Vasseur, Ferrari'de değişikliklerine daha yeni başlıyor"

Alfa Romeo takımının eski patronu ve Sauber'in CEO'su olan Vasseur, Mattia Binotto'nun istifasının ardından bu yılın Ocak ayında Scuderia'nın başına geçti.

Ferrari'nin bu hafta sonu Imola'da kendi evinde yarışması öncesinde takım, şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor. Ancak geçen yılki Emilia Romagna Grand Prix'sinden önce rakibi Red Bull'un önündeydi.

Dayanıklılık, stratejik hatalar ve 2022'nin ikinci yarısında turboların ayarının bozulması performans düşüşüne yol açarken; SF-23 bu sezon yarış temposu ve yol tutuşu konusunda zorluk yaşıyor.

Bu düşüş Vasseur'ün ani bir değişikliğe gitmesine yol açmadı. Ancak Leclerc, Vasseur'ün başlangıçta görevde olduğu süreyi durum değerlendirmesi yapmak için kullandığını ancak artık ciddi müdahalelerde bulunacağını söyledi.

Leclerc, "Bence bu sürece daha yeni başlıyor."

"Şimdiye kadar, gelecek için mümkün olan en iyi değişiklikleri yapmak için durumu olabildiğince hızlı bir şekilde analiz etmeye çalışıyordu."

"Bence işin büyük kısmı bundan sonra tamamlanmış olacak, neler olacağını göreceğiz."

"Açıkçası Fred ile çok konuşuyorum ve takım için orta ve uzun vadede ne planlarının olduğunu biliyorum. Onun tamamen arkasındayım ve ona güveniyorum."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Bunların doğru seçimler olduğundan ve takımın doğru yönde ilerlediğinden eminim. Bu yüzden dört gözle bekliyorum." dedi.

Vasseur, araç konsepti başkanı David Sanchez'in McLaren'e gitmesiyle birlikte takımdaki bazı üst düzey pozisyonların yeniden yapılandırılmasını denetlemek zorunda kalacak.

Ayrıca, Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies'in gelecek sezon AlphaTauri takım patronu olarak Franz Tost'un yerini alması için uzun vadeli sözleşmesinin feshi için anlaşılması gerekiyor.

Vasseur'ün atamasının duyurulduğu 13 Aralık 2022'de Woking'in başına geçen McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın teknik departmanında büyük bir yeniden yapılanma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Sanchez'i işten çıkaran Stella, McLaren liderlik yapısını güçlendirmek için takımın eski sportif direktörü Gil de Ferran'ı icracı olmayan danışman olarak yeniden işe aldı.