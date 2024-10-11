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Formula 1 Pirelli Mugello October testing

Leclerc: "Vasseur kız arkadaşım değil, onu Hamilton'dan kıskanmıyorum"

Charles Leclerc, Lewis Hamilton’ın Ferrari’ye transferinden memnun olduğunu belirterek bu durumun motivasyonunu artırdığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Ferrari’nin genç yıldızı Charles Leclerc, takım arkadaşı olarak Lewis Hamilton‘ın gelişi hakkında samimi ve esprili açıklamalarda bulundu.

Monakolu pilot, Hamilton’ın transferinin kendisinde kıskançlık yaratmadığını belirterek, takım patronu Fred Vasseur ile olan ilişkisine mizahi bir dille vurgu yaptı.

Leclerc, Trento’da Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Festival dello Sport etkinliğinde şu ifadeleri kullandı: "Fred benim kız arkadaşım değil! Birbirimizi seviyoruz, değer veriyoruz ama kıskançlık yok."

Leclerc, Vasseur ile profesyonel bir ilişkiye sahip olduğunu ve Hamilton’ın takıma katılmasının onu rahatsız etmediğini vurguladı.

Ayrıca, Hamilton’ın Ferrari’ye transferinden haberdar olduğunu ve bu durumun kendisi için motive edici olduğunu belirtti: "Lewis ile Ferrari arasındaki görüşmelerden her zaman haberdardım, bu olasılığın olduğunu biliyordum. Her şey çok şeffaftı ve bu derinlikte bir takım arkadaşına sahip olmanın benim için motive edici olacağını ilk söyleyen ben oldum."

Leclerc, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton ile çalışmanın getireceği fırsatlara değinerek şunları ekledi: "Yedi kez dünya şampiyonu bir pilotun sizin aracınızı sürmesi çok ilginç bir meydan okuma. Ayrıca Lewis ile çok iyi bir ilişkim var ve gelecekte de böyle olacağından eminim."

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