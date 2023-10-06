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Formula 1 / Katar GP Haberler

Leclerc: "Vasseur, Ferrari'nin tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi yapıyor"

Charles Leclerc, Ferrari patronu Fred Vasseur'ün takımı toparlamak adına doğru hamleler yaptığından şüphe duymuyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

İtalyan ekip 2023 sezonuna dünya şampiyonluğu için mücadele etme umuduyla girse de, sezon boyunca Red Bull RB19 ile savaşamadı.

Ferrari yılın büyük bölümünü, lastik yönetimi konusunda neden zorlandığını anlamaya çalışarak geçirdi. Yaz tatilinin ardından da bu açıdan hızlı bir ilerleme kaydetti.

Katar Grand Prix'si öncesinde konuşan Leclerc, Vasseur'ün kişiliğinin takımın ihtiyaç duyduğu kararları almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, "Fred duygusal olarak son derece soğukkanlı biri, ki bence bulunduğu pozisyon itibariyle bu gerçekten iyi bir şey."

"Bir İtalyan takımı ya da Ferrari ile alakalı en çok sevdiğim şey, yukarlarda olduğumuzda hissettiğiniz duygular ve insanların ne kadar tutkulu olduğu."

"Ancak Fred ile bu dengeye sahip olmanın, işler ters gittiğinde net bir vizyona sahip olmanın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca işler çok güçlü gittiğinde, hedefimize sadık kalarak her şeyin bu kadar olmadığını ve hâlâ çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz."

"Zaten bu felsefeye sahiptik ama bence Fred bunu güçlendirdi ve bu gerçekten iyi bir şey." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Ferrari

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