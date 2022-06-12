Leclerc: "Üst üste üçüncü kez yarış dışı kalmışım gibi geliyor"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya'da lider giderken motor sorunuyla yarış dışı kalmış, Monako'da ise yine ilk sırada giderken strateji hatasıyla dördüncü olmuştu.

Bakü'de yine lider giderken motor sorunu yaşayan Leclerc, son üç yarışta üç şanssızlık yaşamış oldu.

Önceki yarışlarda yaşananlardan sonra Bakü'de yarış dışı kalmanın nasıl hissettirdiği sorusuna Leclerc, "Aynı derecede zor. Yarış dışı kalmak hep zordur ama şimdi üçüncü kez oldu."

"Elbette üç kez yarış dışı kalmadım ama Monako da bana bir yarış dış kalmış hissi verdi. Yani üst üste üçüncü kez hayal kırıklığı yaşadım ve bu, gerçekten kolay değil."

"Fakat genel anlamda bakarsam Kanada GP'de, zihinsel olarak beş yarış önce şampiyona lideri olduğum zamanki kadar güçlü olacağıma eminim."

"Motivasyonum hâlâ yerinde. Fakat bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Son üç yarışta yaşananların ardından bu konuda bir adım atmamız gerekiyor." cevabını verdi.

İlk bulgulara göre Leclerc ve Sainz'ın yaşadığı sorunlar aynı değil. Ayrıca Haas ve Alfa Romeo'da da bazı sorunlar var.

Bu konuda endişe duyup duymadıkları sorusuna Leclerc, "Elimde net bir sonuç olmadığı için yorum yapmak kolay değil."

"Hepsinde aynı problem mi vardı yoksa hepsinde farklı sorunlar mı vardı bilmiyorum. Fakat kendime bakıyorum ve üç yarışta iki kez yarış dışı kaldım. Bu da iyi hissettirmiyor."

"Hâlâ şampiyon olabileceğimize inanıyorum fakat tüm bu sorunları çözmemiz gerekiyor."

"Son birkaç yarışta çok fazla puan kaybettik ve mevcut durumu çözmek zorundayız. Fakat mevcut durum, takıma olan inancımı ya da güvenimi etkilemiyor." cevabını verdi.